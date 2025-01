Burkina- Sissili- vaccination- fièvre typhoïde

Sissili 176399 enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés contre la fièvre typhoïde dans le district sanitaire de Léo

Léo, le 15 janv 2025 (AIB)- le district sanitaire de Léo a organisé le mercredi 15 janvier 2025 une rencontre d’orientation et de plaidoyer auprès des autorités administratives,coutumières ainsi que les leaders communautaires, les médias et les blogueurs sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, sous la présidence du haut- commissaire de la province de la Sissili,Tewindé Isaac Sia.

Au total 176.399 enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés du 23 au 29 janvier 2025 contre la fièvre typhoïde lors de la présente campagne de vaccination.

Selon le médecin chef du district sanitaire de Léo, Dr Aboubacary Abdou la fièvre typhoïde est une maladie potentiellement mortelle causées par une bactérie appelée « Salmonelle typhi ».

Elle sévit dans les zones où les populations n’ont pas accès à l’eau potable ou aux infrastructures d’assainissement adéquates.

De l’avis du Dr Aboubacary Abdou les taux de létalité les plus élevés sont signalés chez les enfants de moins de 4 ans.

Le but de cette rencontre d’orientation et de plaidoyer est d’informer les autorités provinciales,les leaders communautaires, les médias et les blogeurs sur la stratégie de cette campagne de vaccination et de solliciter leur soutien et accompagnement pour sa réussite a- t- il relevé.

Il a indiqué que les enfants de 9 mois à 14 ans seront concernés par cette campagne de vaccination prévue pour se dérouler du 23 au 29 janvier 2025 dans la province de la Sissili,région du centre- ouest.

L’objectif visé à travers cette campagne de vaccination est de renforcer l’immunité des enfants de 9 mois à 14 ans a- t- il déclaré.

La fièvre typhoïde est une maladie évitable par la vaccination, pour se faire Dr Aboubacary Abdou demande l’implication et la collaboration de tous les acteurs pour une mise en œuvre réussie de cette campagne de vaccination.

L’engagement collectif de tous sera déterminant dans la sensibilisation de la population a- t- il évoqué.

Il est crucial d’encourager chaque citoyen à jouer un rôle actif en incitant leurs proches à faire vacciner leurs enfants contre la fièvre typhoïde afin d’assurer une couverture vaccinale optimale de 95% et de lutter efficacement contre cette maladie a- t- il soutenu.

Les participants à la rencontre ont salué l’introduction très prochainement de cette molécules dans le programme élargi de vaccination ( Pev) de routine au Burkina- Faso pour garantir la santé des enfants.

À l’occasion le haut- commissaire de la Sissili,Tewindé Isaac Sia a salué la pleine participation des uns et des autres aux échanges et de les inviter à tout mettre en œuvre pour réussir cette campagne au grand bonheur de tous.

OAN