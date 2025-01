Burkina-Sourou-Solidarité

Sourou : Les populations hôtes offrent des vêtements à des personnes vulnérables et à des PDI de la province

Tougan, 15 janv. 2025 (AIB) – Les populations hôtes du Sourou ont offert mercredi, des vêtements à des personnes vulnérables et à des personnes déplacées internes (PDI) de la province, dans le cadre de l’opération « Garde-robe vide », initiée par le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Babo Bassinga.

Les populations hôtes de Tougan, dans la province du Sourou, région de la Boucle du Mouhoun, ont offert, ce mercredi 15 janvier 2025, sous la présidence du Haut-Commissaire de la province, Désiré Badolo, des vêtements de toutes sortes aux personnes vulnérables et aux personnes déplacées internes (PDI) de la province.

Ce don s’inscrit dans le cadre de l’opération « Garde-robe vide », initiée par le Gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Pierre Babo Bassinga, selon le Haut-Commissaire du Sourou.

Sur place, un échantillon a été remis à onze (11) personnes, dont trois (03) femmes et huit (08) hommes.

Selon le Haut-Commissaire, l’opération se poursuit auprès des services de l’action humanitaire, qui se chargeront de recevoir tous les dons et de les attribuer aux personnes les plus nécessiteuses. Il a salué cette opération à sa juste valeur.

« Nous sommes prêts à accompagner ce genre d’initiatives. Qu’elles soient de l’autorité centrale ou d’une structure locale, elles témoignent de la solidarité de nos populations, surtout en ces moments difficiles », a-t-il indiqué.

Pour Gouarè Boro, originaire de Daka et bénéficiaire de l’opération, ce geste les soulage et les rassure quant à la qualité de l’accueil par leurs tuteurs. Il a remercié les donateurs et souhaité que la paix et la sécurité reviennent dans la province et dans le pays en général, afin qu’ils puissent regagner leurs villages d’origine.

Agence d’information du Burkina