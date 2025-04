FOOT-BFA-MAR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: « nous sommes entrain de bâtir une grande équipe dans les petites catégories » (Papy Dagba)

Casablanca, 8 avr. 2025 (AIB) – Le chef de la délégation de la Fédération burkinabè de football (FBF) à la CAN U17 Maroc 2025 Raymond Papy Dagba a déclaré à Casablanca que l’instance dirigeante du football burkinabè compte « bâtir une grande équipe dans les petites catégories ».

Le vice-président chargé de la commission du football de base, de jeunes et en milieu scolaire et universitaire de la Fédération burkinabè de football (FBF) Papy Dagba actuellement aux côtés des Etalons cadets abat un énorme travail pour booster les performances des joueurs.

Après le 2e match de poule de la CAN U17 avec à la clé la qualification au 2e tour de la compétition et le mondial, Papy a déclaré devant la presse burkinabè que « nous sommes entrain de bâtir une grande équipe dans les petites catégories »,

expliquant que « nous avions déjà éliminer le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui nous battons le Cameroun et l’Egypte, des grandes nations de football africain. Ça veut dire que le Burkina aujourd’hui a un niveau qu’il faut respecter. Les joueurs burkinabè aujourd’hui sont des compétiteurs et c’est ça qui est important ».

Arrangueur hors norme, Papy Dagba est toujours aux côtés des jeunes joueurs burkinabè pour renforcer leur moral. Il est au début et à la fin de chaque match pour un travail psychologique qui se termine toujours par « un cri de guerre », le carburant des joueurs.

Il dit être dans la même dynamique que les premières autorités. « L’objectif du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et celui de Oumarou Sawadogo (président de la FBF) est que l’hymne national du Burkina soit chanté au sommet du football mondial », précise-t-il.

« Il faut donner un baume à notre peuple »

L’objectif des Etalons dans les compétitions où ils sont engagés « c’est d’aller plus loin, toujours aller plus haut et toujours accepter le combat,

l’acharnement, la détermination. Lorsqu’on a l’âme d’un pays, d’une patrie autour de soi et on veut écrire son histoire, on va plus haut toujours, on ne doit jamais rien regretter, on doit tout donner. Ça toujours été mon leitmotive avec les petites catégories », clame Papy Dagba.

« Les enfants veulent écrire l’histoire, ils veulent devenir des joueurs professionnels et que leur famille gagne le bénéfice de ce qu’ils font. Donc il faut travailler avec acharnement et ne jamais abdiquer », mentionne-t-il.

Pour lui « il faut donner un baume à notre peuple, à ce beau pays, le Burkina Faso qui vit des moments difficiles pour une guerre qui nous a été imposée. Quand vous leur donnez cette joie c’est immense. Les gens ne comprennent pas le bénéfice de cette victoire. Chaque jour il y a des morts; il y a le sang qui est versé. Autour de ce jeu de ces enfants, on se retrouve ensemble uni autour d’un ballon ».

Le chef de la délégation des Etalons cadets insiste que « le Burkina est un pays solidaire, un pays qui ne connait pas le communautarisme. Je souhaite que mon pays retrouve un jour la fierté et la beauté d’antan où les gens peuvent vaquer sur Kwamé N’Krouma avec beaucoup de fierté ».

Il ajoute que « aujourd’hui avec le capitaine Ibrahim Traoré à travers le football, avec le président Oumarou Sawadogo nous essayons de raviver cette flamme de solidarité, cette flamme de convivialité. C’est ce qui est important pour nous ».

Les Etalons cadets jouent les 1/4 de finale de la CAN de leur catégorie le jeudi 10 avril prochain (17h) au stade Laarbi Zaouli de Casablanca contre les jeunes Chipopolos de la Zambie. La compétition se disputer du 30 mars au 19 avril dans le Royaume Chérifien.

Agence d’information du Burkina

as/ata