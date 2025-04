Burkina-Cascades-Conseil régional-Journée-Redevabilité.

Cascades/Journée de redevabilité : Le Conseil régional fait le bilan

Banfora, (AIB) – Le gouverneur de la région des Cascades, président de la délégation spéciale régionale, Florent Badabouè Bazié, a fait le bilan des activités menées en 2023 et 2024, le samedi 05 avril 2025 à Banfora, au cours d’une journée de redevabilité organisée sous le thème : « Devoir de redevabilité, facteur de mobilisation citoyenne autour des actions publiques ».

Installée en 2022 soit deux ans après, la délégation spéciale de la région des Cascades, a jugé nécessaire de rendre compte à la population de la région des actions qui sont menées.

Durant les deux ans, plus de 500 millions de FCFA ont été investis en 2023 et plus de 300 millions de FCFA en 2024, dans le domaine de l’éducation, dans le secteur de la santé, pour l’accès à l’eau potable, pour la construction à l’effort de paix et l’aménagement des pistes rurales.

La délégation spéciale régionale a réalisé beaucoup d’actions au profit des populations des Cascades notamment la construction des centres de santé, des écoles, des forages, équiper certains centres de santé en matelas et des tables bancs pour des écoles.

La plupart de ces réalisations étaient des besoins exprimés par les populations et correspondaient également aux programmations du Plan régional de développement (PRD).

Le président de la délégation spéciale de la Commune de Banfora, Yacouba Barro, a salué la tenue de cette journée de redevabilité dans sa Commune.

« Le bilan est positif, et cela profite aux populations. J’aimerais les féliciter pour le travail abattu et leur demander de continuer dans cette lancé », a-t-il dit.

Selon président de la délégation spéciale de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, cette journée de redevabilité vise à présenter le bilan des actions menées au cours de l’année 2023 et 2024 et à recueillir les préoccupations des populations. Il a aussi rappelé l’importance de cette journée qui est une occasion de rendre compte aux populations de la gestion des affaires du conseil régional dans un esprit de redevabilité et de participation citoyenne.

M. Bazié a réaffirmé l’engagement des autorités administratives pour le bien-être des populations en tenant compte des propositions de chacun pour améliorer l’action publique régional.

Les participants ont remercié et féliciter les membres de la délégation spéciale régionale pour les réalisations dans les différentes communes pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

