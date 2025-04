Islam : Le mouvement Soufi prie pour les Forces combattantes et la population des Banwa

Solenzo, 8 avr. (AIB) – Les fidèles musulmans du mouvement Soufi ont accueilli leur guide, Cheikh Saïd Sanfo, ce mardi 8 avril 2025, sur le terrain municipal de Solenzo, pour un prêche et une prière de bénédictions à l’intention des FDS, des VDP et de toute la population de la province des Banwa.

Plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie de prêche et de bénédictions, organisée par Cheikh Abdoul Karim Tiama, représentant du guide Saïd Sanfo à Solenzo.

Venu de Bobo-Dioulasso le lundi 7 avril, le guide a rassemblé plusieurs centaines de personnes issues des quatre secteurs de la ville de Solenzo, ainsi que d’autres villages et communes de la province des Banwa.

Avant la prise de parole du guide Cheikh Saïd Sanfo, les responsables des différentes entités religieuses et les représentants des diverses couches sociales ont, tour à tour, béni la population de la province, salué les organisateurs de la cérémonie et appelé à l’entente et au vivre-ensemble dans la province des Banwa.

Le guide a rappelé l’importance de la cohésion sociale, la nécessité de la tolérance religieuse et l’amour que chacun doit porter aux FDS, aux VDP ainsi qu’au Président du Faso.

Il a invité la population au respect et à la tolérance envers son prochain.

La paix dans tout le pays, la santé et la longévité pour le Président du Faso, les FDS et les VDP, ainsi qu’une meilleure réinsertion des populations des villages retournés, ont été les principales requêtes formulées par le guide devant l’assistance.

Selon lui, Solenzo n’existerait pas sans Ibrahim Traoré, car c’est grâce à son courage et à son leadership que Solenzo, comme d’autres localités du Burkina, a été libérée du terrorisme.

Agence d’information du Burkina

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa