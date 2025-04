Burkina-Détenus-Travaux-Intérêt-Général

Burkina/Travaux d’intérêt général : Des détenus et des agents du ministère de la justice nettoient le canal du Moogho Naba

Ouagadougou, 5 avr. 2025 (AIB) – Des détenus de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) et de la prison de haute sécurité accompagnés des agents du ministère en charge de la justice ont nettoyé samedi à Ouagadougou, le canal Moogho Naba, pour assainir les lieux afin de protéger la santé des riverains.

Nous avons associé à cet acte de salubrité publique des détenus de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) dans le cadre des travaux d’intérêt général. Nous avons associé les détenus de la prison de haute sécurité dans le cadre de la réinsertion et de la déradicalisation », a indiqué le ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala.

Selon M. Bayala ces travaux d’intérêt général entrent dans le cadre de la célébration de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Des élèves de l’écoles des Gardes de sécurité pénitentiaires (GSP), des agents du ministère de la justice ont pris part à cette activité.

« Un environnement sain protège notre santé », a justifié le ministre.

De son avis, les maladies qui ont sévit l’année dernière notamment le paludisme, la dingue sont due au fait que « nous vivons dans un environnement sale ».

Il a déploré l’absence des riverains à cet « acte patriotique », « d’amour pour son pays » qui vise à le « défendre, le protéger et le préserver pour les générations à venir ».

Le ministre a promis de mettre en place une brigade de veille en collaboration avec la police municipale avec un numéro vert pour dénoncer et châtier ceux qui vont jeter des ordures dans le canal.

Le garde des sceaux a procédé également à une plantation d’arbre pour revêtir les abords du canal.

Agence d’information du Burkina