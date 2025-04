Burkina-Assainissement-Lancement-Travaux

Bobo-Dioulasso/Assainissement : Le ministre Sorgho exhorte les entreprises attributaires des marchés à travailleurs nuits et jours pour éviter des désagréments

Ouagadougou, 5 avril 2025 (AIB)- Le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a exhorté samedi à Bobo-Dioulasso, lors du lancement officiel du Projet de mobilité et de développement des villes secondaires (PMDUVS) de trois régions du Burkina, les entreprises attributaires des marchés à travailler nuit et jour, afin éviter des désagréments au sein des populations à l’approche de la saison des pluies.

« Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays fait face aux défis environnementaux et humains. Nous avons connu également la saison passée des pluies diluviennes qui ont occasionné des dégâts, dans la ville de Bobo- et dans d’autres villes du pays », a affirmé le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho.

Le premier responsable du département des Infrastructures a invité les entreprises chargées des travaux de construction des ouvrages de d’assainissement et de drainage des eaux de pluie, à œuvrer nuit et jour pour ne pas causer des désagréments au niveau des populations et des riverains surtout à l’approche de l’hivernage.

Il a précisé que sur instruction du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement lance ce samedi 5 avril 2025, le Projet de mobilité et de développement des villes secondaires (PMDUVS) de trois villes à savoir celles de Sya, de Kaya et de Ouahigouya pour une durée d’exécution de 12 mois.

« Nous lançons les travaux dans ces trois villes, en fonction de la densité et surtout des dégâts enregistrés l’an passé pendant la saison des pluies », a signalé Adama Luc Sorgho.

De son avis, il est prévu la construction des collecteurs pour drainer les différentes eaux dans les villes concernées par le projet dans l’optique d’éviter les inondations qui arrivent de manière récurrentes.

Le ministre a révélé que les secteurs 7 et 8 de la ville n’étaient pas concernés par le projet d’assainissement et que sur instruction du capitaine Traoré, ils ont été finalement pris en compte.

« L’entreprise en charge des travaux est responsable de ce qui va se passer en cette année de la saison des pluies. Elle doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter les inondations », a-t-il prevenu.

