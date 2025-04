Burkina-Manifestation-Soutien-Président-Traoré

Burkina/marche du 30 avril : La jeunesse africaine réaffirme son engagement sans faille à soutenir le capitaine Traoré

Ouagadougou, 30 avr. 2024 (AIB)- Les Burkinabè ont manifesté mercredi à la place de la révolution de Ouagadougou pour protester contre les accusations du général américain Michael Langley et réitérant du coup, leur engagement sans faille à soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour sa vision souverainiste et panafricaniste.

Sous un soleil de plomb, des milliers de citoyens burkinabè ont rallié mardi 30 avril 2025, journée mondiale dédiée au président du Faso, la place de la Révolution de Ouagadougou pour marquer leur nième soutien au chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Je suis venu parce que c’est un appel national, que tout digne fils de ce pays, devait être là pour soutenir un président qui se bat jour et nuit non seulement pour sécuriser le pays, mais aussi pour le développer », a affirmé Serge Nikièma.

« J’ai même quitté le boulot sans dire au patron, mais je suis là. Voilà, c’est pour dire la noblesse de la cause», a ajouté le citoyen.

En rappel, ce regain de soutien au président du Faso intervient après des accusations du général Michael Langley devant le Sénat américain sur la gouvernance des ressources minières au Burkina Faso.

Pour lui et bien d’autres citoyens, cette manifestation aurait pu durer trois jours pour prouver le général Michael Langley et aux impérialistes que tous les Burkinabés sont unis derrière leur président et les peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) derrière leurs dirigeants.

« Nous avons organisé cette marche pour sauver le continent africain », a souligner pour sa part le président de l’Association « Burkin Wkato », par ailleurs membre du comité d’organisation.

Le président du Faso est vraiment venu pour les africains. Il ne parle pas au nom de son peuple uniquement mais de toute l’Afrique, a-t-il renchéri.

Sawadogo Adama est venu de Kossouka, une localité située à plus de 200 kilomètre de la capitale pour dit-il, apporter son appui au président au Faso objet d’accusations sans fondement de l’impérialiste.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata