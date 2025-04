BURKINA-MOUHOUN-MARCHE-SOUTIEN

Mouhoun/Marche de soutien : Les forces vives du Mouhoun réaffirment leur soutien

Dédougou, le 30 avril 2025 (AIB) -La ville de Dédougou a été le théâtre, le mercredi 30 avril 2025, d’une mobilisation sans précédent des forces vives de la province du Mouhoun. Des milliers de citoyens ont réaffirmé leur soutien indéfectible au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, face à l’impérialisme et au terrorisme.

Cette marche qui a réuni des acteurs de la société civile, des organisations communautaires et des leaders d’opinion, a été l’occasion de réaffirmer la détermination des populations au président Traoré face à l’impérialisme et au terrorisme.

Les autorités régionales, dirigées par le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, ont prononcé des discours puissants appelant les citoyens à rester unis et vigilants.

M. Bassinga a insisté sur l’importance de la solidarité nationale dans la lutte contre les forces qui tentent de plonger le pays dans le chaos.

« Nous ne devons pas baisser les bras. L’impérialisme veut piller nos richesses et déstabiliser notre nation. Ensemble, nous sommes plus forts », a-t-il déclaré devant une foule en liesse.

La coordinatrice régionale des associations de veille citoyenne de la Boucle du Mouhoun, Salimatou Compaoré, a appelé la population à rejoindre les rangs de la révolution progressiste populaire tant prônée par le capitaine Ibrahim Traoré.

Elle a souligné que chacun est appelé à se mobiliser derrière les autorités par tous les moyens pour notre indépendance et notre souveraineté.

« De notre indépendance et de notre souveraineté déclencheront la décadence de tous ces pays qui ont bâti leur prospérité par le vol de nos ressources, la sueur et le sang de notre peuple », s’est-elle exprimée.

Salimatou Compaoré, a appelé ceux qui sont encore en marge de cette marche de rejoindre les rangs de la révolution progressiste populaire.

Les autorités coutumières et religieuses ont marqué leur adhésion à cette marche de soutien au Chef de l’Etat.

Elles ont imploré les grâces divines pour une protection des plus hautes autorités qui œuvrent pour la paix et le développement du pays.

Les participants ont scandé des slogans affirmant leur rejet de toute forme d’ingérence étrangère et leur volonté de défendre la souveraineté nationale.

Des hommages ont été rendus aux forces combattantes sur le théâtre des opérations pour la reconquête de l’entièreté du territoire national.

Une quête a permis de mobiliser 1 385 100 F CFA pour soutenir les forces combattantes de l’AES.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz