Burkina : Le PUDTR dote la population résiliente de la Boucle du Mouhoun en infrastructures

Dédougou, 24 nov. 2024 (AIB)-Le Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR), en compagnie des hommes de médias, a parcouru du 21 et 22 novembre 2024, dans les communes de Fara, Poura, Sibi et Boromo, afin de constater les réalisations dudit projet.

A l’école primaire publique de Fara, qui accueille des élèves déplacés internes, le projet a réalisé un bloc de 3 salles de classes, un hall, un magasin, un bureau et des toilettes.

Selon la représentante de la directrice de l’école, Fatimata Séré, les classes étaient en sureffectif, toute chose qui ne favorisait pas leur travail en temps de chaleur.

«Nous avons bénéficié de 3 salles qui nous ont permis de désengorger les classes. Elles sont bien aérées et nous sommes à l’aise », a-t-elle dit.

Sur chaque site des plants sont prévus pour offrir de l’ombre aux élèves.

La commune de Fara a aussi bénéficié d’infrastructures routières et sanitaires et un poste d’eau autonome dans le village de Dakaye.

L’association Yafama de Fara a obtenu du matériel et d’un fonds de roulement pour la transformation et la commercialisation du riz local.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Fara, Aloys Ouango, a expliqué que le PUDTR a normalisé 20 écoles, 6 complexes scolaires et des formations sanitaires qui sont en cours de réalisation.

En plus, M. Ouango, a aussi cité 65 kilomètres de route, des lampadaires sur plus de 5 kilomètres, que le projet a offerts à sa commune.

La commune de Poura a été dotée de 167 lampadaires solaires installés dans les rues pour assurer l’éclairage public, 19 salles de classes équipées, 40 blocs de latrines dans 5 écoles primaires et 1 Collège d’enseignement général (CEG), en plus d’une piste rurale dans le village de Darsalam.

Le PUDTR a également réalisé 6 Postes d’eau autonome (PEA) et 6 forages pastoraux, ce qui a permis à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

A Siby, l’équipe a pu constater la piste rurale Siby-Souho-Sécaco longue de 13,05 km et celle de Kalembouly-Bitiako de 1,99 km, des lampadaires solaires et d’autres infrastructures connexes, du lycée départemental et du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS).

Selon le président de la délégation spéciale de Siby, Denis Traoré, sa commune accueille des déplacés internes avec des répercutions sur les services sociaux de base et pour lui, les réalisations vont compenser le manque et améliorer les conditions de vie et de travail.

Dans la ville de Boromo, le PUDTR a soutenu l’association solidarité et développement communautaire de Boromo, l’association Nongtaaba des couturiers avec du matériel, de la formation et des fonds de roulement et a investi dans des infrastructures sanitaires et scolaires.

L’infirmier chef du CSPS normalisé de Boromo, Siebo Seremé, a souligné que le projet a amélioré leur cadre de travail parce que l’ancienne maternité ne répondait pas aux attentes.

Le chef d’antenne PUDTR de la Boucle du Mouhoun, Jean Robert Traoré, a signalé que le projet a investis 27 milliards 684 millions 978 mille 464 FCFA, dans la région.

A ses dires, 27 associations menant des Activités génératrices de revenus (AGR) ont également été financées.

M. Traoré a noté que 1 170 lampadaires, 65 hectares de basfonds et sites maraichers dans les communes de Yaba et de Lankoué ont été réalisés par le projet.

« 65 km de caniveaux curés et 200 km de pistes rurales, 400 salles de classe entièrement équipées de tables-bancs et éclairées, 26 CSPS normalisés », a conclu le chef d’antenne.

Agence d’information du Burkina

HB/no/yo