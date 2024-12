Forum des forces vives du Boulkiemdé : Huit recommandations pour dynamiser la province

Koudougou (AIB) – La province du Boulkiemdé s’engage à faire face au manque d’engagement citoyen. Un forum, tenu les 29 et 30 novembre 2024, s’est penché sur la question, avec à la clé huit recommandations destinées à redorer le blason de cette province aux nombreux atouts.

Avec pour thème « Paix et développement : quelles contributions des filles et fils du Boulkiemdé ? », le forum de Koudougou visait à renforcer l’engagement citoyen et à encourager une participation inclusive des habitants de la province pour construire ensemble un avenir de paix et de développement durable.

Placé sous le patronage du ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, ce forum de deux jours a été riche en activités participatives et symboliques.

La première journée a été consacrée à deux activités majeures : une opération de salubrité pour promouvoir l’hygiène et un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic à la Place de la Nation, visant à renforcer l’esprit de groupe et les interactions entre les différentes composantes de la population.

La deuxième journée, quant à elle, a été marquée par une collecte de sang destinée à soutenir les FDS blessés ainsi que les femmes et les enfants dans le besoin, suivie d’une conférence-débat sur les thématiques de l’engagement citoyen, de la cohésion sociale et de la paix.

Le Haut-Commissaire de la province, présidente du comité d’organisation du forum, Salimata Ouédraogo/Sanou, a, dans son discours, appelé à l’avènement d’une nouvelle ère pour la province, où paix, cohésion sociale, solidarité et progrès se conjugueraient pour un avenir meilleur.

Le porte-parole des parrains, Sibila François Yaméogo, a exprimé ses remerciements pour l’organisation et la mobilisation, qu’il a qualifiées de « témoignage de l’intérêt accordé à la paix et à la cohésion sociale, gages de l’unité nationale ». Il a également rassuré de l’engagement des parrains à accompagner la mise en œuvre des recommandations issues du forum.

Quant au ministre de la Justice, Édasso Rodrigue Bayala, qui représentait le ministre d’État, patron de la cérémonie, absent, il a salué ce forum comme un cadre idéal de réflexion. Il a appelé à une mobilisation collective autour des enjeux de paix et de développement au sein de la province et félicité le Haut-Commissaire pour cette initiative, soulignant qu’elle pourrait déboucher sur des solutions endogènes permettant de renforcer l’engagement et la participation inclusive des filles et fils du Boulkiemdé.

Il a également affirmé que ce forum s’inscrivait dans la vision du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, et salué la création d’un comité de suivi des recommandations.

Les recommandations adoptées incluent :

La mise en place d’une coordination provinciale des forces vives, incluant toutes les sensibilités.

La création d’un cadre moral de règlement des conflits.

L’implication des jeunes et des femmes dans les processus décisionnels.

La participation active de la population aux initiatives de paix et de solidarité.

L’encouragement des opérateurs économiques à investir dans les industries locales et à promouvoir de bonnes pratiques économiques.

Le rôle clé des leaders communautaires dans la médiation et l’éducation culturelle.

La sensibilisation par la société civile et la promotion des initiatives éducatives via les médias.

L’interpellation de l’État pour une gouvernance inclusive.

Une collecte de fonds, organisée lors du forum, a permis de réunir une somme de 747 500 F CFA pour soutenir l’effort de paix. De leur côté, les opérateurs économiques de la région du Centre-Ouest ont collecté plus de 21 millions de F CFA, destinés à alimenter le Fonds de soutien patriotique. Cette somme a été remise au ministre de la Justice, Édasso Rodrigue Bayala, qui s’est dit profondément reconnaissant envers les donateurs pour leur engagement patriotique.

Agence d’information du Burkina

PB/ata