Burkina : Le Pr Serge Théophile Balima invite les professionnels de l’information à s’adapter constamment aux nouvelles technologies

Ouagadougou, 15 novembre 2024 (AIB) – Le Pr Serge Théophile Balima a invité, jeudi à Ouagadougou, les professionnels de l’information et de la communication à s’adapter constamment aux nouvelles technologies et à apprendre à naviguer dans un environnement numérique où la désinformation et la gestion de la réputation sont omniprésentes.

Le laboratoire Médias et Communication organisationnelle (LAMCO) de l’École doctorale Lettres, sciences humaines et communication (ED-LESCHO) de l’Université Joseph Ki-Zerbo organise, du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2024, un colloque sur le thème « Les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutation ».

La communication inaugurale sur ce thème a été prononcée, ce jeudi, par le Pr Serge Théophile Balima, enseignant-chercheur, formateur et ancien ministre de l’Information.

Il a souligné que « les professionnels de l’information devront s’adapter constamment aux nouvelles technologies et apprendre à naviguer dans un environnement numérique où la désinformation et la gestion de la réputation sont omniprésentes ».

Selon lui, les professionnels de l’information doivent « développer des stratégies pour faire face aux défis en mettant l’accent sur l’importance de la transparence et de l’honnêteté dans toutes les formes de messages qu’ils produisent et diffusent ».

Le Pr Balima a également exhorté les journalistes à réinventer les métiers de l’information et de la communication « au regard des mutations multiformes et technologiques qui impactent les professions dans tous les domaines et, par ricochet, la vie des sociétés contemporaines ».

« Se réinventer signifie, dans le contexte de crise sécuritaire, devenir des communicateurs responsables capables de faire face aux défis éthiques du monde contemporain tout en tenant compte de nos valeurs endogènes, d’intégrer les différences socioculturelles des crises sociales, et de savoir examiner de manière critique les pratiques médiatiques et leurs impacts sur la société », a-t-il précisé.

Cependant, il a ajouté que cette réinvention « ne signifie pas l’effacement de toutes les normes et règles antérieures, car bien des principes demeurent intouchables ».

Dans ce processus en mutation, les médias doivent, a-t-il précisé, évoluer dans le sens du renforcement de pratiques plus démocratiques, c’est-à-dire plus inclusives dans les systèmes de gouvernance.

Serge Théophile Balima a aussi invité les médias à intégrer les codes de l’information et de la communication issus de nos sociétés traditionnelles, en valorisant leurs valeurs endogènes : la croyance aux ancêtres, les coutumes, le respect des aînés et les rites d’initiation.

La communication inaugurale a été précédée, par une cérémonie officielle d’ouverture du colloque, présidée par le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Pr Jean-François Kobiané.

Plusieurs communications sont prévues durant les trois jours, animées par des invités venus de huit pays d’Afrique et d’ailleurs.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata