Léraba/Education : Des enseignants renforcent leur capacité sur la conjugaison à l’école primaire

Sindou, (AIB)-L’équipe d’encadrement pédagogique de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou, composée essentiellement d’inspecteurs, ont animé le jeudi 07 novembre 2024, une journée de formation intitulée ‘’journée pédagogique ‘’, aux enseignants de ladite CEB, sur la conjugaison à l’école primaire. C’était en présence du Chef de cette CEB, Emmanuel Sourabié.

Dans le souci de donner un coup de pouce à la formation continue des enseignants, l’équipe d’encadrement pédagogique de la CEB de Sindou avec à sa tête le CCEB, Emmanuel Sourabié, a initié dans sa feuille de route de l’année scolaire 2024-2025, les journées de formation continue des enseignants intitulées ‘’journée pédagogique’’.

« L’objectif de cette initiative est d’outiller les enseignants afin qu’ils puissent s’améliorer, se performer pour que les notes en classe puissent vraiment connaître une amélioration », a souligné M. Sourabié.

Il a dévoilé que l’idée est née après le travail d’analyse qu’ils ont effectué pendant les vacances sur les résultats des différents examens blancs ainsi que ceux du CEP de l’année scolaire passée (2023-2024).

En effet, ils ont remarqué des notes insatisfaisantes en étude de texte et cela a été constaté sur la faiblesse plus prononcée en conjugaison après un examen plus approfondi de leur part.

Ainsi, la CEB, composée de 22 écoles avec plus de 150 enseignants, est organisée en 04 poules (quatre zones) programmées selon la disponibilité des différentes composantes.

Ce cadre qui se veut celui de donner et de recevoir est fondé sur des échanges autour d’un exposé sur ladite discipline par les encadreurs pédagogiques (les inspecteurs) et la présentation d’une leçon modèle par un enseignant avec les élèves.

Il faut dire que cette formation s’effectue de façon tournante d’une zone après l’autre dans la CEB. Elle doit son effectivité grâce à l’adhésion volontaire des uns et des autres sans une prise en charge quelconque.

Tout en les félicitant, Emmanuel Sourabié, s’est dit comblé de la participation des enseignants vu l’engouement qu’il a constaté au cours des échanges avec les inspecteurs.

