Burkina : Le ministère en charge de la Communication et de la Culture magnifie ses partenaires

Ouagadougou, 7 décembre 2024 (AIB)-Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a organisé, ce vendredi, une soirée pour exprimer sa reconnaissance envers les partenaires qui ont soutenu l’organisation d’événements de grande envergure.

Pour la première fois, le ministère a initié une cérémonie dénommée « La Nuit des Partenaires », visant à célébrer les acteurs qui appuient ses actions et ses événements majeurs.

« La Nuit des Partenaires est une tribune de reconnaissance pour magnifier tous ceux qui se sont illustrés par leur soutien indéfectible et leur engagement en faveur des secteurs que nous avons l’honneur de promouvoir », a déclaré le ministre de la Communication et de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon le ministre, également chargé de l’expédition des affaires courantes, malgré les défis auxquels fait face le Burkina Faso, les domaines de la communication, de la culture, des arts et du tourisme continuent de briller grâce à l’organisation d’événements d’envergure nationale et internationale tels que le FESPACO, la Semaine nationale de la culture (SNC) et le SITHO.

« Ces dernières années, notre département a pu organiser avec succès des événements de diverses envergures grâce à l’accompagnement bienveillant de personnes physiques et morales. », a-t-il ajouté.

Il a souligné l’importance de trouver un cadre approprié pour exprimer solennellement la gratitude du ministère envers toutes les bonnes volontés qui contribuent à ses réalisations.

« En plus d’être des vitrines de notre patrimoine culturel, ces événements sont aussi des actes de résilience collective, des moments où la nation continue de prospérer, de créer et de partager ses valeurs culturelles avec le monde. », a conclu le ministre.

Agence d’information du Burkina

BO/yos/ata