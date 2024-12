Centre-est: La Direction régionale de l’Education célèbre ses meilleurs acteurs

Tenkodogo, 5 décembre 2024 (AIB) – La direction régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Est a célébré, la 19e édition de la Journée de l’excellence à l’école primaire, en distinguant 187 acteurs.

Placée sous le patronage du ministre de la Communication, Emmanuel Ouédraogo, et du ministre de l’Enseignement de Base, Jacques Sosthène Dingara (empêché), cette édition, tenue sous le thème « Engagement patriotique et participation citoyenne : La part contributive des acteurs et partenaires de l’éducation du Centre-Est », a été présidée par le colonel Aboudou Karim Lamizana, gouverneur de la région du Centre-Est.

Cette année, la Journée de l’excellence à l’école primaire a récompensé les meilleurs élèves, enseignants et structures scolaires pour leurs performances remarquables au cours de l’année scolaire 2023-2024.

Elle a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur rôle dans la préservation de l’intégrité du pays.

En signe de solidarité et d’engagement pour la paix, la communauté éducative a répondu à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en remettant une contribution de 20 582 493 francs CFA au représentant du ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEBAPLN), dans le cadre de la semaine régionale d’engagement patriotique et de solidarité, pour soutenir le processus de paix et de sécurité du pays.

Bourbila Pierre Silga, directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Est, a salué le soutien constant et appréciable du gouverneur, qui a permis la réouverture de plusieurs écoles au début de l’année scolaire 2023-2024.

Il a également souligné la résilience des enseignants, grâce à qui les examens scolaires ont été organisés avec un taux de succès de 88,95 % (88,54 % pour les filles et 89,43 % pour les garçons), plaçant ainsi la région en tête au niveau national.

La présente édition a couronné Jeanne Kaboré, de l’école A de Koupéla, élue « Super enseignante » de la région, avec 93 admis sur 93 candidats présentés au Certificat d’études primaires (CEP).

Au total, 187 lauréats ont été distingués et récompensés avec des vélos, des kits scolaires et des bourses d’études pour les élèves, ainsi que des smartphones, des ordinateurs et des motos pour les enseignants et enseignantes.

Pour le gouverneur de la région, le colonel Aboudou Karim Lamizana, honorer les hommes et les femmes du secteur de l’éducation est une nécessité afin de reconnaître leur contribution essentielle au développement de la région et du pays.

Agence d’information du Burkina

