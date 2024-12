Burkina : Le mérite de 383 personnes reconnu par Nation

Ouagadougou, 6 décembre 2024 (AIB)-Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, vendredi, la cérémonie nationale de décoration, qui a permis de reconnaître le mérite de 383 personnes dans l’ordre de l’Étalon et celui du Mérite burkinabè.

Au total, 383 travailleurs du secteur public et du secteur privé ont été honorés pour leurs services rendus à la nation. Les récipiendaires ont exprimé leur joie et leur gratitude pour cette distinction.

Le chargé de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire à la présidence du Faso, Dominique Konombo, s’est dit honoré par le choix porté sur sa modeste personne. Il a exhorté ses collègues ainsi que les travailleurs des autres institutions à redoubler d’efforts.

« À notre niveau, nous prenons cette décoration comme une invitation à redoubler d’efforts et à continuer dans la même lancée, en travaillant toujours pour le développement du pays », a-t-il promis.

Pour l’infographe Omar Koné, cette distinction l’incite à rester humble et le conforte dans la voie qu’il a choisie pour servir son pays. « Cela me donne le courage de faire encore plus pour le chemin qui reste à parcourir, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle », a-t-il affirmé.

La capitaine de police Eléonore Bama/Ouédraogo s’est également réjouie de voir son travail reconnu au plus haut niveau. Elle a remercié sa hiérarchie ainsi que l’ensemble de l’institution de la police nationale.

« Je dédie cette médaille aux forces combattantes engagées sur le front, qui abattent un travail énorme pour nous permettre de vivre en paix en ville », a-t-elle déclaré.

En tant qu’actrice de la lutte contre les violences faites aux femmes, elle a ajouté : « J’ai également une pensée pour les femmes des combattants tombés sur le champ d’honneur. Que Dieu les protège avec leurs familles et que tout le monde se mobilise pour les soutenir. »

Agence d’information du Burkina

DNK/ata