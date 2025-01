Burkina-Est-Tapoa-Lancement-Vaccination-Typhoïde

Tapoa: Le haut-commissaire lance la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde

Diapaga, 23 jan. 2025 (AIB)-le haut-commissaire René Karambiri a procédé jeudi au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Diapaga, au lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde dans le district sanitaire de Diapaga, a constaté l’AIB.

La cérémonie a réuni le médecin chef du district sanitaire de Diapaga Wenkuni Abdoul Aziz Badini, les directeurs et chefs de services provinciaux, les autorités militaires et paramilitaires, coutumières et religieuses ainsi que les agents de santé.

Le district sanitaire de Diapaga selon le responsable du programme élargi de vaccination Sosthène Somé a bénéficié de 3 700 320 doses pour vacciner 352 644 enfants de 9 mois à 14 ans. Pendant 14 jours les agents commis à la tâche vont sillonner les lieux habituels de vaccination ou chaque enfant recevra une injection de thyphibev/VTC dans la cuisse pour les enfants de 9 à 11 mois et au niveau du muscle deltoîde pour ceux âgés de plus de 12 ans.

Il a déclaré que selon une étude réalisée au CHU / Charles De Gaulles, le coup moyen d’une hospitalisation pour la fièvre typhoïde est de 54 000 F et pourtant le vaccin est gratuit. D’où l’invite aux parents à saisir l’occasion.

Le haut-commissaire a lancé un cri de cœur quant aux dangers de la fièvre typhoïde considérée comme une maladie des mains sales. Il a planché sur le manque d’hygiène au sein des communautés qui est un facteur favorisant la survenue de la maladie avec des conséquences graves pouvant entraîner la mort.

« Au Burkina en 2019 a-t-il poursuivi, 80 672 cas de typhoïde ont été enregistrés soit 356 cas pour 100 000 habitants, dont 69% étaient des enfants de moins de 15 ans. 1 530 décès imputables à la typhoïde ».

Au regard de ce tableau peu reluisant et des conséquences de cette maladie, le groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS pour la vaccination a recommandé en 2017, l’introduction du vaccin dans les programmes de vaccination de routine. Il a enfin invité les populations à une adhésion massive pour faire de cette campagne plus qu’une réussite, un franc succès. Une vaccination symbolique et une photo de famille pour immortaliser l’événement ont mis fin à la cérémonie.

Agence/ D’Information / Burkina

lkb/ata/as