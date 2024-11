BURKINA-NAHOURI-SPORT-MARACANA-TOURNOI

Nahouri/Maracana : L’AS élite remporte le trophée avec le score de 3 buts à 2

Pô, (AIB)-La douzième édition du tournoi maracana des jeunes de moins de 15 ans de Pô, a refermé ses portes, le samedi 09 novembre 2024. C’est l’équipe Association sportive des élites de Pô, qui a remporté la 12e édition devant l’équipe du secteur N°5, par le score de 3 buts à 2. C’est sous le thème «Football des jeunes, allié efficace pour promouvoir la résilience», que les organisateurs de la 12e édition du tournoi maracana de moins de 15 ans de Pô, ont clôturé leurs activités ce samedi 09 novembre 2024 sur le terrain du secteur N°5 de Pô.

Au total, 16 équipes des jeunes de moins de 15 ans de la commune de Pô, ont rivalisé deux mois durant dans un esprit de fraternité et de fair- play.

Selon le promoteur et président de l’association sportive pour le développement et la solidarité et président de l’académie football club de Pô, Rémi Tenkodogo, cette activité vise à promouvoir la cohésion sociale afin que chaque Burkinabè contribue pour un retour de la paix au Burkina Faso. Elle vise aussi à recruter les meilleurs jeunes footballeurs en vue de les intégrer dans l’académie football club de Pô tout en les enseignant des valeurs de patriotisme.

Le secrétaire général de la Fédération Burkina de Football et parrain de l’édition, Bouriema Balima, a salué le comité d’organisation pour la tenue effective de ce tournoi. Un tournoi qui rend hommage à Potani Bilgo dit « morihino », le premier promoteur de cet évènement, décédé 24 février 2022 par suite d’accident. La finale a opposé l’équipe du secteur n°5 à l’AS Elite.

C’est aux tirs au but que l’AS Elite a remporté le trophée de la 12e édition du tournoi maracana de football des moins de 15 ans de Pô en battant l’équipe du secteur 5 par 3 contre 2. En plus du trophée, elle reçoit une enveloppe de 100 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillot et des médailles.

L’équipe du secteur 5 empoche 75 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillot et des médailles. Les équipes classées quatrième et troisième ont été récompensées en espèces et en nature. Avant le coup d’envoi, l’assistance a entonné l’hymne nationale, l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal. Les organisateurs ont remis sur place 10 sacs de maïs de 50 kg, 10 cartons de savon et 2 sacs de savon Omo, au haut-commissaire de la province du Nahouri, pour les Personnes déplacées internes (PDI).

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz