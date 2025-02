Burkina: L’armée facilite le mariage civil de 45 couples

45 couples scellent leur union devant l’officier d’Etat civil

Ouagadougou, 6 février 2025 (AIB)-L’armée a organisé jeudi, un mariage collectif au profit de 45 couples du personnel des Forces armées nationales. Pour le ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Simporé, le mariage officiel est très important et évite le désordre.

La Direction centrale de l’action sociale et des blessés en opérations a organisé, jeudi , un mariage collectif au profit de 45 couples du personnel des Forces armées nationales. À l’occasion, le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a prodigué de précieux conseils aux nouveaux mariés.

Après plusieurs années de vie commune pour certains, ces 45 couples des Forces armées nationales (FAN) ont officialisé leur union devant l’officier d’état civil, la hiérarchie militaire, leurs parents, amis et collègues.

Cette régularisation des liens conjugaux permet désormais à chaque couple d’être en conformité avec la loi et d’assurer une meilleure protection pour leur famille.

Le ministre d’État, Célestin Simporé, a félicité les nouveaux mariés et leur a adressé ses vœux de bonheur. Il a toutefois rappelé que le « Oui » prononcé de façon solennelle est porteur de responsabilité.

« Le mariage officiel est très important pour la famille, l’institution militaire et l’ensemble de la nation. L’union officielle évite le désordre », a-t-il déclaré.

Il a également partagé des conseils pour une vie conjugale épanouie : « La clé pour un couple heureux, c’est la compréhension, l’écoute, le respect mutuel, l’indulgence et la communication. Aidez-vous mutuellement et surtout, communiquez. L’absence de dialogue est souvent la source des problèmes. »

Issa Démé, président de la délégation spéciale de l’arrondissement n°5 de Ouagadougou, qui a officié la cérémonie, a également souhaité aux couples un heureux ménage.

« Que chaque jour de votre vie de couple soit un fleuve de bonheur », a-t-il déclaré. Il a rappelé les dispositions du code des personnes et de la famille relatives aux droits et devoirs des conjoints, tout en les exhortant à cultiver l’amour et le respect mutuel, garants de sérénité et de stabilité.

Le ministre d’État, Célestin Simporé, a par ailleurs invité les couples célibataires des Forces armées nationales à suivre l’exemple des 45 « heureux élus » du jour.

« L’armée se chargera, comme à l’accoutumée, de leur donner l’opportunité de régulariser leur situation matrimoniale pour le bien-être de leurs familles respectives », a-t-il soutenu.

Le couple Ousseni Dissa et Abibata Kiemdé, visiblement heureux après tant d’années de vie commune, a remercié la hiérarchie militaire pour cette opportunité de légaliser leur union.

À noter que l’événement était placé sous le parrainage du président du Conseil national du patronat burkinabè, Idrissa Nassa, et sous le co-parrainage de la ministre en charge de l’Action humanitaire, le commandant Pélagie Kabré/Kaboré.

Agence d’information du Burkina

JS/ata