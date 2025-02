Burkina-Campagne-Agricole-Suivi-Primature

Burkina : le Premier ministre burkinabè promet mobiliser les moyens pour gagner le combat de l’autosuffisance alimentaire »

Ouagadougou, 6 fév. 2025 (AIB)- Le Premier ministre Burkinabè Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a déclaré jeudi que son gouvernement va mobiliser tous les moyens pour gagner le combat de la souveraineté alimentaire du pays à la faveur de sa tournée de suivi de la campagne agricole sèche.

« Nous allons mettre le maximum d’énergie et engager tous les Burkinabés aux côtés des producteurs pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, l’un des combats pour notre dignité », a déclaré, le Premier ministre Rimbtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le chef du gouvernement s’exprimait le jeudi 6 février 2025 à Kaya dans la région du Centre-Nord, lors d’une tournée de suivi de la campagne agricole sèche.

Joignant l’acte à la parole, le chef du gouvernement a offert sur place aux producteurs, des motopompes, des tonnes d’engrais et d’autres matériels devant leur permettre d’agrandir davantage les superficies exploitables.

Cette mission a permis au Premier ministre, accompagné du ministre de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié, de voir de près la physionomie de la campagne dans un périmètre maraicher au secteur 6 de Kaya et sur un site de production de pommes de terre au village de Koulogo.

Constatant la bonne physionomie des spéculations, le locataire de la primature a affiché son optimisme que son pays va atteindre les objectifs fixés par l’offensive agro sylvopastorale et Halieutique lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« La taille des tubercules que nous avons sortis du sol ici à Koulogo est la preuve palpable de cela », a assuré Jean Emmanuel Ouédraogo.

Sur ce site environ 7 700 tonnes de pommes de terre sont attendues.

Selon le Premier ministre, l’évolution des cultures dans ces deux sites est une leçon de résilience non seulement, mais aussi viennent confirmer l’affirmation du président du Faso, selon laquelle, « partout au Burkina Faso, on peut tout produire ».

Il a saisi l’occasion pour encourager les producteurs et des agents d’encadrement du ministère de l’Agriculture qui apportent un appui technique nécessaire aux producteurs.

Plutôt, c’est la ferme moderne intégrée « Segwendmalgré » de jean Louis Ouédraogo sis à Korsimoro a reçu la visite et les admirations de la délégation gouvernementale.

Bâti sur une superficie de 3 hectares, ce site allie élevage de poissons, d’ovins, de bovins et de la pisciculture.

Pour le Premier ministre, la réussite constatée dans cette ferme est la preuve que là où il y a « la bonne volonté et la bonne approche, on peut trouver des solutions ».

A en croire le chef du gouvernement, cette initiative salutaire mérite faire école en ce sens que le producteur, essaye de dompter un environnement qui n’est pas forcément propice.

Agence d’information du Burkina

yos/as/ata