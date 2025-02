Tuy : La veille citoyenne inaugure la « place Capitaine Ibrahim Traoré » de Houndé

Houndé, 6 février 2025 (AIB) — La veille citoyenne de Houndé a procédé, mercredi 5 février 2025, à l’inauguration de la place baptisée « place Capitaine Ibrahim Traoré » dans ladite ville. L’ouverture a été faite par le président de la délégation spéciale communale (PDS) de Houndé, Souleymane Dianda.

La veille citoyenne de Houndé dispose désormais d’une place en l’honneur du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Située à la sortie Est de la ville, à proximité de la Route nationale n°1, cette place est ornée des drapeaux burkinabè, malien, nigérien et russe flottant majestueusement au gré du vent.

La cérémonie d’inauguration, présidée par le président de la délégation spéciale communale de Houndé, Souleymane Dianda, a rassemblé les membres de la veille citoyenne ainsi que de nombreux hommes et femmes acquis à la vision du président du Faso.

Le président communal de la veille citoyenne de Houndé, Rasmané Guira, a salué la mobilisation de la population :

« Cela témoigne de votre engagement et de votre patriotisme à soutenir notre leader, le Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il déclaré. « Nous soutiendrons notre leader à vie parce que c’est un homme honnête et un patriote venu pour sauver le Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Le président provincial de la veille citoyenne, Rasmané Siguiré, a exhorté la jeunesse à s’engager et à s’unir pour accompagner le Capitaine Ibrahim Traoré dans la libération totale du territoire national.

Un point de rassemblement et de partage

Pour le président de la délégation spéciale communale de Houndé, Souleymane Dianda, qui a procédé à l’ouverture de l’infrastructure, cette place constitue un point de rassemblement où les jeunes peuvent partager leurs idées et initier des actions pour accompagner la gestion de la cité. « Il était de bon ton que nous venions partager ces moments avec eux, leur témoigner notre engagement à leurs côtés et les rassurer que nous menons le combat ensemble », a-t-il expliqué.

M. Dianda a salué l’action de la veille citoyenne, qui, selon lui, contribue à la sécurité et à la quiétude de la population. « Soyez unis, engagés et constants dans vos actes patriotiques », a-t-il conseillé.

Par ailleurs, le PDS a encouragé la population à renouveler ses efforts en faveur du Fonds de soutien patriotique et l’a exhortée à une collaboration franche et exemplaire avec les forces combattantes et les autorités locales pour relever les défis actuels.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

