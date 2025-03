Burkina-Engagement-Patriotique-Participation-Citoyen

Burkina: La première phase des journées d’engagement citoyen 2025 se tient du 26 mars 9 avril

Ouagadougou, 18 mars 2025 (AIB)-Le ministère en charge de la justice a indiqué mardi que la première phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) se tiendra du 26 mars au 9 Avril 2025.

Les journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne de l’année 2025 se tiendront du 26 mars au 9 avril 2025 sur toute l’étendue du territoire.

L’information a été donnée par le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Harouna Kadio, le mardi 18 mars 2025 à Ouagadougou lors d’une conférence de presse.

Selon le secrétaire général du ministère, Harouna Kadio cette première phase de l’édition 2025, des journées patriotiques se tiendra sur le thème « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! ».

Ce thème vise à susciter et à renforcer une véritable culture de la discipline et de l’ordre dans tous les secteurs de la vie sociale des Burkinabè, a soutenu M. Kadio.

« Il s’agit notamment susciter la discipline au sein de l’armée, de l’administration publique, dans la vie associative, à l’école, dans les marchés et yards, dans nos villages et dans nos hameau », a ajouté le SG.

Pour cette première phase des JEPPC plusieurs activités seront organisées.

Il s’agit notamment, du lancement du prix du meilleur engagement citoyen, des conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle, et des jeux concours sur le civisme en milieu scolaire.

Harouna Kadio a invité l’ensemble des citoyens à se mobiliser pour leur participation massivement à ces activités.

Ces journées constituent donc une initiative d’envergure nationale qui appelle à la contribution de l’ensemble des acteurs publics et privés, la mobilisation de l’ensemble des citoyens burkinabés dans la mise en œuvre des différentes activités civiques, a fait savoir le secrétaire général.

Il faut noter que ces journées sont organisées deux fois dans l’année sur une période de 15 jours sur toute l’étendue du territoire national, dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du Burkina Faso à l’étranger.

Les dates officielles de lancement des dites journées sont le 26 mars et le 2 octobre de chaque année.

Agence d’information du Burkina

