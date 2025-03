Dynamiques géopolitiques régionales et internationales : les experts du MAECR-BE et du CNES en atelier conjoint

(Ouagadougou, 18 mars 2025)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a présidé ce mardi 18 mars 2025, un atelier conjoint entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et le Centre national d’Études stratégiques (CNES), sous le thème « Dynamiques géopolitiques internationales et régionales et clarifications stratégiques ».

Le Directeur général du CNES, le Général Barthélémy SIMPORE dans son intervention à l’entame de l’atelier, a salué le Chef du département des Affaires étrangères pour sa disponibilité constante à accompagner le CNES dans toutes ses activités.

Situant l’importance de cet atelier, il a indiqué qu’il permettra aux acteurs des deux départements, d’examiner non seulement les dynamiques géopolitiques régionales et internationales ainsi que les exigences de clarifications qui en découlent, mais aussi d’apporter une compréhension approfondie et commune sur les éléments structurants du contexte géopolitique, afin de préserver au mieux les intérêts stratégiques du Burkina Faso.

Le ministre des Affaires étrangères, a quant à lui relevé la pertinence du thème et noté qu’il évoque l’environnement mondial dans lequel les États doivent agir en tenant compte de leurs intérêts individuels et collectifs.

« Le thème est aussi révélateur de la veille que nous devons assurer ensemble sur les grandes dynamiques actuelles du monde et de la sous-région ouest-africaine” a indiqué le Chef de la diplomatie burkinabè.

Selon SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, il convient d’analyser l’évolution de la géopolitique actuelle, en vue de définir des actions diplomatiques cohérentes et efficaces pour le bonheur de nos populations.

Il dira par conséquent que cet atelier constitue une opportunité d’engager un dialogue ouvert et constructif sur les meilleures façons de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale et préserver ses intérêts ainsi que ceux de la Confédération AES.

En rappel, le CNES a été créé en 2020 et il a pour mission globale, de soutenir la politique et la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso, par le développement de capacités nationales autonomes d’analyse et d’anticipation stratégiques, de prévention et de gestion des crises et des situations conflictuelles.

DCRP/ MAECR-BE