BURKINA-KENEDOUGOU-RELIGION-PELERINAGE

Kénédougou/Pèlerinage Kuini 2025 : Les chrétiens catholiques sacrifient à la tradition sous le sceau de la conversion

Orodara, 18 mars 2025 (AIB)-Les fidèles chrétiens catholiques de Notre Dame d’Afrique de Orodara, ont encore sacrifié à la tradition cette année en effectuant le déplacement de Kuini, localité située dans la commune de Djigouera, à plus d’une vingtaine de Orodara, le dimanche 16 mars 2025, pour leur pèlerinage paroissial sous le sceau de la grâce de la conversion.

Des milliers de fidèles chrétiens catholiques venus des quatre coins de la province du Kénédougou et d’ailleurs, ont convergé le dimanche 16 mars 2025 à Kuini, localité située dans la commune de Djigouera, à plus d’une vingtaine de Orodara, pour leur pèlerinage paroissial.

L’édition 2025 a été placée sous le thème : «Enfants de notre Dame d’Afrique dans un élan de conversion vers 75 ans de grâce ».

Les temps forts de ce pèlerinage ont été marqués par une messe, des prières, des louanges et des adorations.

Au cours de son homélie, le prêtre célébrant du jour, l’Abbé Bakary Jean-François Sanou, a tout d’abord jeté un regard rétrospectif sur la paroisse et la vie de cette communauté paroissiale dans ses différentes composantes de la Communauté chrétienne de base (CCB).

Il a poursuivi que la conversion est un retournement de cœur, car selon lui, « c’est rompre avec nous ce qui dans notre vie n’est pas correct et nous éloigne de Dieu et du prochain.

Pour l’Abbé Bakary Jean- François Sanou, les chrétiens, la route qui mène vers Dieu passe nécessairement par le prochain.

Le prêtre célébrant a lancé un appel pour la paix et la cohésion sociale.

Le Curé de la paroisse Notre Dame d’Afrique de Orodara, l’Abbé Evariste Sawadogo, a salué positivement la forte mobilisation des fidèles autour de cette activité.

« Nous sommes réunis sur cette colline pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et aussi rendre grâce à la Vierge Marie pour sa présence parmi nous, lui confié notre jubilé d’albâtre, les 75 ans de vie de notre paroisse qui aura lieu dans trois ans », a-t-il déclaré.

Dorothée Ouattara, venue de Bobo-Dioulasso pour la circonstance, a indiqué que chaque année, les chrétiens viennent au pèlerinage à Kuini pour prier Dieu et c’est un bon cadre spirituel.

« Ici on sent vraiment la présence du Seigneur. C’est pourquoi à chaque édition, nous sommes là pour nous ressourcer et confier nos prières à la maman Marie afin qu’elle intercède pour nous auprès de son fils », a-t-elle précisé.

Tout comme elle, Wenceslas Compaoré a dit être aussi venu pour prier Dieu pour la paix et la stabilité du pays.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz