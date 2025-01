Burkina/Justice : le ministre Bayala constate l’effectivité de l’opération « Casiers vides »

Ouagadougou, 21 jan. 2025 (AIB)6Le ministre en charge de la Justice, Rodrigue Bayala, a constaté mardi l’effectivité des jugements des dossiers prévus dans le cadre de l’opération « Casiers vides », à la mairie de l’arrondissement 4 et au tribunal de grande instance de Ouaga I.

« Nous sommes venus constater et nous entretenir avec les acteurs judiciaires afin de lever d’éventuels goulots d’étranglement à la bonne marche de l’opération « Casiers vides » », a déclaré le ministre, Me Edasso Rodrigue Bayala.

Selon le ministre, il s’agit également d’encourager et de féliciter l’ensemble des acteurs judiciaires, magistrats, greffiers et gardes de sécurité pénitentiaire engagés dans l’apurement du passif judiciaire.

Pour lui, les autorités suivent avec attention le déroulement de cette opération qui va permettre d’évacuer environ 2 000 dossiers encombrant le circuit judiciaire.

À en croire le ministre Bayala, il y a des dossiers de plus de 15 ans qui n’ont pas encore été jugés.

Edasso Bayala a également précisé que l’apurement de ce passif permettra à la justice d’avoir une nouvelle image et d’amorcer un nouveau départ dans son fonctionnement.

« L’opération va être organisée dans les tribunaux de grande instance tels que Ouaga II, Bobo-Dioulasso et bien d’autres à travers le pays », a-t-il fait savoir.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata