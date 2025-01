Coopération sino-burkinabè: La Chine s’inscrit dans la vision actuelle du Burkina Faso

L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Lu Shan, a été reçu en audience ce mardi 21 janvier 2025 par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Les échanges entre le diplomate chinois et le Chef du Gouvernement ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

À sa sortie d’audience, le diplomate chinois s’est dit honoré d’avoir été reçu par le Premier ministre. Après avoir parcouru les différents aspects de la coopération sino-burkinabè avec le Chef du Gouvernement, Lu Shan a salué la dynamique actuelle du pays et réaffirmé l’engagement de la Chine aux côtés du Burkina Faso.

« La collaboration sino-burkinabè se comporte très bien et nous avons un grand potentiel à développer. Après le Forum de coopération sino-africaine (FOCAC) en septembre dernier, nos deux pays sont entrés dans une nouvelle phase de coopération. Et notre mission principale est de travailler ensemble pour mettre en œuvre les acquis du FOCAC. Dans les domaines tels que l’agriculture, la santé, les infrastructures, nous avons plein de projets à concrétiser.» a déclaré le Chef de la mission diplomatique chinoise.

La Chine est également sensible à la lutte engagée par le Burkina Faso pour la reconquête de son intégrité territoriale et sa souveraineté. L’ambassadeur Lu Shan l’a réitéré lors de cet entretien avec le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo. « J’ai aussi réaffirmé au Premier ministre le soutien constant de la Chine à l’égard du Burkina Faso. La Chine va soutenir fermement les efforts déployés par le Burkina Faso visant à la préservation de son intégrité territoriale et de sa souveraineté dans la mesure de ses moyens. »

Le diplomate chinois a relevé par ailleurs que le soutien apporté par le Burkina Faso à la République populaire de Chine sur le plan international est reconnu et apprécié : « La Chine témoigne sa gratitude au Burkina Faso pour la défense ferme du principe d’une seule Chine. » a-t-il souligné.

Le Forum Chine-Afrique, tenu à Pékin du 5 au 6 septembre 2024, a marqué une avancée significative dans les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, avec la décision prise par les deux pays d’élever leur partenariat à un rang stratégique.

DCRP/Primature