Burkina : Le ministre de la Justice invite les populations à assister aux audiences pour en tirer des leçons

Ouagadougou, 21 jan. 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a appelé mardi les populations à assister aux jugements dans le cadre de l’opération « Casiers vides », qui, selon lui, sont des cadres pédagogiques permettant aux citoyens d’éviter de commettre des infractions.

« J’invite l’ensemble de la population à venir assister à ces audiences. Elles ont aussi un aspect pédagogique », a indiqué le ministre Rodrigue Bayala.

Il s’exprimait le mardi 21 janvier 2025 à Ouagadougou, lors de sa visite à la mairie de l’arrondissement 4 et au tribunal de grande instance de Ouaga I, pour constater l’effectivité des jugements des dossiers dans le cadre de l’opération « Casiers vides ».

Selon le ministre, dans la conscience populaire burkinabè, on va à la justice uniquement lorsqu’on a un problème. Pourtant, a-t-il confié, les procès ont un caractère pédagogique en ce sens qu’ils permettent aux citoyens d’éviter la commission d’infractions.

« Lorsque vous venez suivre un procès, les différentes questions soulevées et les discussions vous permettent de ne pas tomber dans le même piège que ceux qui sont jugés », a expliqué le ministre.

Il faut indiquer que les jugements prévus dans le cadre de l’opération « Casiers vides » se tiennent du 20 au 30 janvier 2025 sur plusieurs sites dans la ville de Ouagadougou.

Il s’agit du tribunal de grande instance de Ouaga I, de la mairie centrale et des mairies des arrondissements 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi que de l’ex-Conseil économique et social.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata