BURKINA-EDUCATION-REFORMES

Burkina/Education : Des réformes entamées par l’Etat pour une éducation de qualité

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé mardi, lors de son discours de nouvel an, que des réformes ont été entamées pour une éducation de qualité au Burkina.

« En ce qui concerne le secteur de l’éducation, plusieurs réformes ont été entamées. Elles peuvent paraître lentes pour certains, mais il faut aller lentement et sûrement», a indiqué le président Traoré.

Il a noté que le système éducatif dans lequel le pays se trouve est profondément axé sur un modèle qui forme plus des diplômés que des gens capables de travailler et de produire de la richesse.

Le chef de l’Etat a précisé que le gouvernement est à pied d’œuvre pour changer les infrastructures scolaires, les adapter et les moderniser.

«Les curricula et les programmes d’enseignement doivent être changés. Nous voulons passer de l’enseignement général à l’enseignement technique et professionnel », a-t-il ajouté.

Pour lui, cette mutation est en cours et va demander un peu du temps pour être dans la norme souhaitée.

« Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l’éducation et c’est pour cela que l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous a été mise en place », a soutenu le capitaine Traoré.

Il a souligné que des centres modernes sont en construction et vont se poursuivre tout au long de l’année 2025.

Agence d’information du Burkina

HB/no/ata