Adresse du chef de l’Etat à la nation : « les tribunaux coutumiers devront voir le jour »

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB) – Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé mardi lors de son adresse à la Nation du nouvel an, que beaucoup de réformes vont s’opérer dans le domaine de la justice dont l’ouverture de tribunaux coutumiers.

« Dans le domaine de la justice, beaucoup de réformes ont déjà eu lieu et nous poursuivrons en 2025. Les tribunaux coutumiers devront voir le jour et dans ces tribunaux coutumiers, des auditeurs de justice d’un nouveau type seront donc recrutés pour animer ces tribunaux coutumiers », a annoncé le président du Faso.

Le chef de l’Etat a expliqué que cette mesure va s’opérer « pour prendre en compte nos valeurs endogènes de règlement de conflits et avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive ».

Le président du Faso a fait savoir qu’en « impliquant nos leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres, nous pourrons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable ».

« Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l’année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l’année », a indiqué le capitaine Ibrahim Traoré.

