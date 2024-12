BURKINA-SANTE-RENFORCEMENT-CENTRES-SANITAIRES

Burkina/Santé : «2025 verra de nouvelles dotations d’équipements médicaux », président

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB)-«2025 verra de nouvelles dotations d’équipements médicaux et surtout des centres de santé à travers l’Initiative présidentielle pour la santé », a déclaré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours de nouvel an.

Pour lui, des infrastructures sanitaires seront construites dans plusieurs communes du Burkina.

« Nous voulons transformer nos centres de santé et de promotion sociale en centres communaux qui doivent disposer de plateaux techniques assez fournis, en laboratoire, en imagerie, pour s’approcher des standards des centres médicaux avec antenne chirurgicale », a ajouté le président du Faso.

Selon le capitaine Traoré, beaucoup d’efforts ont été consentis pour que les plateaux techniques des différents centres de santé et des hôpitaux puissent être rehaussés.

A ses dires, des dotations ont eu lieu en 2024, notamment en termes de matériel médical.

« L’objectif est de rapprocher les soins de santé primaires des populations rurales et faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine », a précisé le capitaine Ibrahim Traoré.

