Burkina : 38 personnes distinguées par les pompiers

Ouagadougou, 10 janvier 2024 (AIB) – La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a reconnu vendredi le mérite de la ministre en charge de l’Économie numérique, Aminata Zerbo/Sabané, et de 37 soldats du feu pour leurs actions en faveur de la protection civile au Burkina Faso.

Trente-huit décorations, dont 2 dans l’Ordre du Mérite burkinabé, 3 médailles d’Honneur militaires, 18 médailles militaires, 12 médailles d’Honneur des Sapeurs-Pompiers, et une médaille de la Croix du Combattant ont été décernées par la BNSP à son personnel et à ses collaborateurs pour la qualité de leurs services, leur dévouement et leur professionnalisme.

Parmi les récipiendaires figure la ministre de l’Économie numérique, Aminata Zerbo/Sabané, décorée à titre exceptionnel, médaillée d’Honneur des Sapeurs-Pompiers avec étoile d’or.

Selon le commandant de la BNSP, le colonel Daba Nanon, il est de coutume que chaque année, les forces armées nationales reconnaissent les mérites des sapeurs-pompiers et de certains collaborateurs pour leur appui à la protection civile.

Il a saisi l’occasion pour inviter les récipiendaires à continuer de donner le meilleur d’eux-mêmes dans un esprit de patriotisme dans leurs missions quotidiennes.

L’adjudant-chef Marie Idogo, pour qui cette décoration est une invite à redoubler d’efforts, a dédié sa médaille à sa hiérarchie et à sa famille.

« Je suis honorée car cette distinction prouve que ma hiérarchie apprécie le travail que je fais », a déclaré l’adjudant-chef Idogo, qui est à sa 17e année de service.

Le sergent-chef Kombatanga Frédéric Régis a, pour sa part, accueilli sa décoration avec joie et fierté, indiquant que cette distinction, qui met en lumière son quotidien, est « hautement significative ».

À l’en croire, en 22 années de service, il a effectué plusieurs missions de protection civile et participé à des opérations de sécurisation du territoire.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata