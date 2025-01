Burkina-Justice : Un infirmier bientôt devant le juge pour un viol présumé

Ouagadougou, 10 janvier 2025 (AIB) – Le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I, Blaise Bazié, a annoncé qu’un infirmier sera traduit en justice pour le viol présumé d’une femme qui assistait son mari à l’hôpital Yalgado Ouédraogo.

Selon le procureur Blaise Bazié, c’est le mardi 7 janvier 2025 que son parquet a été informé, par voie de presse en ligne « Libreinfo », d’un viol présumé commis dans l’enceinte du CHU Yalgado Ouédraogo.

Le même jour, il a instruit la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Ouagadougou de vérifier les faits et de diligenter une enquête.

Lors des vérifications, il a été établi que la victime avait déjà saisi la Brigade Ville de Nongremassoum pour des présumés faits survenus dans la matinée du dimanche 5 janvier 2025, vers 10 heures, au bloc des urgences de l’hôpital, a-t-il précisé.

La victime, a-t-il ajouté, « assistait son époux hospitalisé qui, malheureusement, a succombé à sa maladie le même jour ».

De plus, « une réquisition à personne qualifiée effectuée par cette unité a permis à la victime d’être prise en charge par un gynécologue ».

« Le mis en cause a déjà été identifié et il s’agirait d’un infirmier en service à l’Unité des Urgences Médicales du CHU Yalgado Ouédraogo. L’enquête est en cours et, à son issue, il sera déféré pour répondre de ses actes », a-t-il affirmé.

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata