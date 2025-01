Des acteurs veulent saisir les opportunités de l’IA pour le développement de l’Afrique

Ouagadougou, 11 janv. 2025 (AIB) – Des acteurs du développement réunis au sein de l’ONG Wekre Innovation Burkina Faso (WIBF) ont organisé samedi la première édition du Forum sur l’Intelligence Artificielle de Ouagadougou (FIAO), pour réfléchir aux opportunités qu’offrent les nouvelles technologies pour le développement du continent africain.

La ministre en charge de la Transition digitale, représentée par son conseiller technique Tegwende Idriss Tinto, a ouvert samedi 11 janvier 2025 la première édition du Forum sur l’Intelligence Artificielle de Ouagadougou (FIAO), pour cerner les facilités que proposent les nouvelles technologies dans la transformation de l’Afrique.

« Ce forum se veut un cadre d’échange entre les professionnels, les étudiants, les enseignants-chercheurs et les décideurs, afin de développer des stratégies pour mieux profiter de l’IA dans notre développement », a déclaré le président du comité d’organisation, Limaba Lompo.

Au cours de cette rencontre de partage d’expérience, il s’agira également de trouver des voies et moyens pour une utilisation responsable de l’intelligence artificielle afin d’en éviter les aspects négatifs sur la société, a ajouté Limaba Lompo.

Placé sous le thème « Impact et opportunités de l’intelligence artificielle en Afrique », la rencontre sera ponctuée de conférences et d’ateliers pratiques sur des domaines bien précis de l’IA, notamment l’éducation et la gestion d’entreprises.

Selon le conseiller technique du ministère en charge de la Transition digitale, Tegwende Idriss Tinto, l’IA constitue un levier puissant pour améliorer les systèmes de santé, transformer l’agriculture et renforcer les systèmes éducatifs de l’Afrique et du Burkina Faso en particulier.

Pour lui, les progrès technologiques offrent une opportunité exceptionnelle de repenser les approches et de redéfinir les priorités de développement, dans un contexte de défis socio-économiques et sécuritaires importants.

C’est pourquoi, saluant la tenue de la première édition du FIAO, M. Tinto a réitéré l’engagement du gouvernement à créer un environnement favorable à l’innovation, en développant des politiques publiques adaptées, en investissant dans des infrastructures numériques modernes et en soutenant l’innovation locale et l’ingéniosité de la jeunesse.

Le conseiller technique a dit espérer que cette rencontre aboutisse à l’élaboration d’un référentiel national en matière d’intelligence artificielle au Burkina Faso.

« Ce forum prépare les acteurs à une bonne compréhension du sujet, afin qu’au moment de l’élaboration de la stratégie, ils puissent apporter des contributions constructives », a-t-il indiqué.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata