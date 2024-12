Kourittenga/Soutien aux personnes démunies : Une association offre des vivres et des non vivres

BURKINA-KOURITTENGA-ASSOCIATION-DON-SOLIDARITE

Kourittenga, (AIB)-L’Association Delwendé des femmes du Kourittenga (ADFK) avec l’appui du Conseil national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST), a offert, le samedi 21 décembre 2024 à Koupéla, des vivres et des non vivres d’une valeur de 1 590 000 F CFA, au bénéfice des Personnes déplacées internes (PDI), des enfants orphelins et des enfants des familles vulnérables.

L’Association Delwendé des femmes du Kourittenga (ADFK) a fait don le samedi 21 décembre 2024 à Koupéla, des vivres et des non vivres à des Personnes déplacées internes, des enfants orphelins et des enfants des familles vulnérables.

Ce don, d’une valeur de 1 590 000 F CFA, est composé de 90 sacs de maïs de 25 kg, 60 sacs de riz de 25 kg, 10 bidons d’huile de 20 litres, 10 cartons de savons, 60 nattes et 50 couvertures de couchage.

La porte-parole des bénéficiaires, Colette Dambré, a remercié les initiateurs pour leur engagement.

« L’association nous a donné une fois de plus la joie et le sourire à travers le don dont nous avons bénéficié. Nous vous remercions pour cet élan de solidarité », a-t-elle indiqué.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué les efforts de l’association.

«Nous saluons cet apport aussi important de l’association qui va en droite ligne avec la politique du gouvernement de notre pays. Nous encourageons l’association dans ses efforts d’apporter la joie et le sourire à ces personnes en difficulté», a précisé M. Ilboudo.

La présidente de l’association, Yamma Marie Thérèse Sandwidi, est revenue sur les motivations de l’association en faisant le don à ces enfants en situation de vulnérabilité et les personnes déplacées internes.

« Nous semons les graines d’un monde où chaque sourire de ces personnes est une victoire sur les épreuves de leur vie. C’est pourquoi depuis sept ans, l’association célèbre cette journée afin de donner sourire à ces personnes en difficulté », a ajouté Yamma Marie Thérèse Sandwidi.

