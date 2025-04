Burkina/Boulgou-Exemplarité-Fiscale

Boulgou : Le développement d’un pays repose sur l’engagement de ses fils à s’acquitter de leurs droits fiscaux avec patriotisme, PDS

Zabré, 04 avr. 2025 (AIB) – La commune de Zonsé a organisé ce vendredi 4 avril 2025 sa journée de l’exemplarité fiscale, une initiative visant à promouvoir le civisme fiscal et à renforcer les recettes de l’État. À cette occasion le PDS a rappelé que le développement d’un pays repose sur l’engagement de ses fils et filles à s’acquitter de leurs obligations fiscales avec responsabilité et patriotisme.

Dans le cadre de la journée de l’exemplarité fiscale dont le thème est : « Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts », la commune de Zonsé a organisé une journée de sensibilisation et de collecte des impôts et taxes.

Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Zonsé, W. Frédéric Ouédraogo a laissé entendre que le développement d’un pays repose sur l’engagement de ses fils et filles à s’acquitter de leurs droits fiscaux avec responsabilité et patriotisme.

Il a ensuite a exhorté les habitants à faire preuve de civisme fiscal, soulignant que ces contributions permettent à l’État de faire face aux défis actuels, notamment en matière de sécurité. « N’attendons pas d’être acculés avant de courir pour payer nos impôts et taxes », a-t-il conseillé.

Le directeur régional des impôts du Centre-Est, Yobi Compaoré, qui conduisait la délégation, a souligné l’importance de ces journées dans la promotion du civisme fiscal. « Si nous voulons être résilients, souverains et debout, il n’y a pas de remède miracle : nous devons nous acquitter de nos impôts et taxes », a-t-il déclaré.

Constatant un engagement encore timide des habitants, le PDS a encouragé ses administrés à redoubler d’efforts pour le rayonnement de leur commune. Son appel semble avoir été entendu, puisque de nombreux participants se sont acquittés de leurs obligations fiscales sur place.

Parmi les taxes concernées figurent notamment :

La taxe de résidence (TR) ;

La taxe sur les véhicules à moteur (TVM) ;

La taxe sur les armes (TA) ;

L’impôt sur les revenus fonciers (IRF) pour les propriétaires bailleurs ;

La contribution foncière (CF) sur les propriétés bâties et non bâties ;

La taxe de jouissance (TJ).

Pour rappel, les Journées de l’exemplarité fiscale ont été lancées le 20 février 2025 à l’échelle nationale et le 12 mars dans la région du Centre-Est.

Agence d’information du Burkina