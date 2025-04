Lutte contre la corruption : l’ITS sensibilise le personnel du ministère en charge de l’Action humanitaire.

L’Inspection Technique des Services (ITS) du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale a organisé, ce vendredi 4 avril 2025, une journée d’information et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre la corruption à l’endroit des étudiants de l’école des cadres supérieurs de l’Institut National de Formation en Travail Social (INFTS).

Animée par Madame ILBOUDOU/SOMDA Jannette et Monsieur BAKO Touahou Pierre, la communication s’est articulée autour de plusieurs points clés, notamment la notion de corruption, ses formes et ses manifestions et les dispositifs de lutte. Cette communication a pour objectif de renforcer les capacités du personnel et promouvoir une culture d’intégrité et de bonne gouvernance.

Présidée par l’Inspecteur Général des Services par intérim, Monsieur Esaï FORO, cette initiative marque une étape importante dans la dynamique d’information et de sensibilisation sur la corruption mais également dans l’amélioration des performances administratives.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du ministère de promouvoir une gestion publique éthique, transparente et responsable au service des citoyens.

Cette phase de sensibilisation va s’étendre à d’autres villes notamment Dano, Diébougou (personnel des directions provinciales) et Gaoua (école des cadres moyens en travail social)

DCRP/MAHSN