Gourcy : Les feux tricolores de nouveau en marche grâce à une bonne volonté

Gourcy, 3 mars 2025 (AIB)- Le Cheick Amidou Bissiri du village de Kouba a offert le mercredi 2 avril 2025 la somme de 1 million 5 cent mille francs à la commune de Gourcy afin de remettre en service les feux tricolores.

En panne depuis plusieurs mois, l’unique feu tricolore de la ville de Gourcy, est désormais fonctionnel depuis ce jeudi 3 avril 2025 au grand bonheur des usagers de la circulation.

Il faut noter que cela a été possible grâce à la contribution du Cheick Amidou Bissiri du village de Kouba. En effet, informé des difficultés rencontrées par la commune à mobiliser les ressources nécessaires au dépannage du dispositif, le cheick Bissiri n’a pas hésité à délier le cordon de la bourse en déposant sur la table de la délégation spéciale la bagatelle somme d’1 million 5 cent mille francs CFA.

Il a fait ce don au cours de la dernière session de la délégation spéciale tenue les 1er et 2e avril 2025 à Gourcy. Son geste qui intervient pendant la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne a été salué à sa juste valeur particulièrement par le président de la délégation spéciale, Bosso Toé Kaba Téré, et son équipe, qui avaient du mal à résoudre cette équation.

Tradipraticien de son état, Cheick Bissiri n’est pas à sa première action citoyenne. On se rappelle qu’en août dernier, il a mis en terre plus de mille plans en guise de restauration de l’environnement qui facilite le traitement de ses malades.

