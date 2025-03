Burkina/Boulgou-Incinération-Œuf

Boulgou : 125 cartons d’œufs impropres à la consommation incinérés

Bittou, le 17 mars 2025 (AIB) – Les services vétérinaires de Bittou ont détruit 125 cartons d’œufs emballés impropres à la consommation, le 17 mars 2025 à Bittou.

Les cartons d’œufs impropres à la consommation ont été saisi le 10 mars 2025 par la douane de Bittou puis remis au service vétérinaire.

Les cartons d’œufs importés ont été convoyé par un commerçant K. N et en partance sur Pouytenga. Les œufs sont estimés à une valeur de 1 500 000 FCFA.

Étaient présents pour témoigner de cette destruction le président de la délégation spéciale, le représentant du chef de douane de Bittou, le responsable de poste de contrôle phytosanitaire de Bittou, les forces de l’ordre et de sécurité de Bittou.

Le chef de poste de contrôle vétérinaire frontalier de Bittou, Bamogo Pierre, a expliqué les risques et le danger des produits impropres à la consommation et déconseillé à toute personne d’en consommer. Il a invité la population à une bonne collaboration et remercier la présence effective des autorités.

Agence d’information du Burkina

IZ/dnk/ata