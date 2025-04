Burkina-Gnagna-Education

Bogandé/Éducation : Le Conseil de direction se penche sur les évaluations harmonisées et les activités sectorielles

Bogandé, 28 avr. 2025 (AIB)- La direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Gnagna a tenu lundi, la 2ᵉ session de son conseil de direction, consacrée à l’examen des évaluations harmonisées et au bilan des activités menées par les différents services internes et externes dans le but de renforcer l’efficacité de ses interventions.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Gnagna, M. Sylvain Thiombiano, a réuni le samedi 28 avril 2025, à Bogandé, les membres statutaires du conseil de direction qui ont passé en revue les résultats des évaluations harmonisées ainsi que les rapports d’exécution des services pour l’année en cours.

Selon les participants, cette session a permis d’apprécier les progrès réalisés, d’identifier les insuffisances et de proposer des mesures correctives en vue d’améliorer la qualité du service éducatif.

La composition harmonisée du deuxième trimestre s’est globalement bien déroulée, malgré le contexte sécuritaire difficile que connaît la province de la Gnagna et les principales difficultés relevées sont l’insécurité, l’inaccessibilité des CEB de Manni et Coalla, ainsi que l’absence de certains élèves durant les épreuves, ont-ils expliqué.

Ils ont noté qu’au niveau de l’éducation non formelle, la tenue de l’examen blanc au profit des apprenants des CFE, CBN2J-N2 et du niveau 2 du CEBNF de Pantaloana a été effective et 1 239 apprenants y ont participé avec un taux de succès de 73,12 %.

« Ces bilans sont essentiels pour évaluer nos avancées, tirer les enseignements utiles, corriger les insuffisances constatées et mieux orienter nos actions futures », a déclaré le DPEPPNF, M. Sylvain Thiombiano.

Il a par ailleurs insisté sur l’importance d’une approche rigoureuse afin de répondre efficacement aux défis du système éducatif burkinabè.

Les participants ont également échangé sur les perspectives pour les prochains mois, notamment la poursuite des réformes pédagogiques, la dynamisation des services déconcentrés et le renforcement des capacités du personnel.

Cette 2ᵉ session du Conseil de direction s’inscrit dans la dynamique de redevabilité et de performance prônée par les plus hautes autorités du pays, en droite ligne avec la Stratégie nationale d’éducation et de formation.

Le prochain examen blanc provincial est prévu pour les 12, 13 et 14 mai 2025, cela concernera les élèves du CM2 et totalisera 2543 candidats dont 1133 garçons qui sont inscrits à l’examen du CEP session de 2025 dans la province de la Gnagna.

Agence d’Information du Burkina