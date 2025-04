Burkina-Sourou- Débats-Oratoires-Élèves-Compétition

Sourou/Débats oratoires : Plus de 300 élèves outillés aux techniques de prise de parole en public

Le Club des grands débats oratoires du Sourou (CGDO-S) a lancé samedi, la quatrième édition des compétitions inter-établissements en débats oratoires dénommée les seize minutes de clash scolaire.

Le Club des Grands Débats Oratoires du Sourou (CGDO-S) a lancé le samedi 26 avril 2025 la 4e édition des compétitions inter-établissements en débats oratoires sous le thème « Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : quelle contribution de la jeunesse dans la reconquête et la consolidation de la paix. »

Pour le président du Club, Issouf Djibo, l’objectif de cette compétition est de permettre à des jeunes scolaires de se familiariser à la prise de parole en public.

« Cette compétition a formé plus de trois cent jeunes scolaires en technique de prise de parole en public, en gestion du stress et bien d’autres techniques dans le domaine de l’expression orale », a-t-il dit.

Selon Drabo Oumou Charifatou, participante à la compétition, c’est un cadre de formation et d’apprentissage pour les élèves.

« Cette compétition m’a permis de faire beaucoup de recherches qui vont m’aider à l’école. Elle m’a également permis de m’exprimer en face d’un grand public mais aussi face à des autorités. C’est très formateur », a-t-elle déclaré

Le président de la délégation spéciale communale de Tougan, Ouigou Tiendrebeogo a exprimé sa satisfaction par rapport à la qualité des joutes oratoires entre les établissements et a félicité les organisateurs de cet événement qui est noble et très bénéfique pour la population de façon générale et pour nos jeunes scolaires en particulier.

Cette 4e édition s’est tenue sous le parrainage du préfet du département de Tougan, par ailleurs président de la délégation spéciale et a mobilisé au total onze établissements du post-primaire et du secondaire.

