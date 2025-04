Burkina-Namentenga-Education-Examens

Namentenga /Examens scolaires : Les candidats au BEPC et au BAC outillés sur la gestion stress

Boulsa (AIB)- Les élèves et les candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEP) et au Baccalauréat ont été formés le mercredi 23 avril 2025 au lycée provincial de Boulsa, lors d’une conférence sur les méthodes d’étude, la gestion du temps et du stress. La cérémonie a été placée sous le patronage du Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Boulsa, Issaka Sangla.

Le président du mouvement scolaire pour un avenir radieux (MOSAR) et organisateur de la conférence sur la les méthodes d’étude, la gestion du temps et du stress, Julien Mandé s’est dit satisfait, de la participation effective des élèves et des candidats au BEPC et au Baccalauréat du lycée provincial de Boulsa.

Afin de permettre aux élèves, d’aborder avec sérénité les examens scolaires à venir, les communicateurs, Philippe Soa, inspecteur de l’enseignement du 1er degré et Wahab Sawadogo professeur de philosophie au lycée provincial de Boulsa ont conseillé les scolaires, entre autres, sur la confiance en soi, le choix de leurs compagnons, l’emploi temps personnel.

Ils ont également exhorté les élèves à respecter les consignes de la session, d’éviter de beaucoup lire la veille des examens et ne pas être complexé devant les autres candidats le jour de la composition des épreuves.

« Face à la copie, consacrer du temps à comprendre le sujet avant de le traiter, traiter d’abord le sujet jugé abordable, éviter de traiter le sujet si possible au brouillon », a soutenu l’un des conférenciers.

Le PDS de la commune de Boulsa, Issaka Sangla a remercié les directeurs provinciaux en charge de l’Enseignement secondaire, de l’Education préscolaire, les chefs de circonscription d’éducation de base de Bouroum et de Nagbingou pour leurs diverses contributions au succès de la conférence.

M. Sangla par ailleurs patron de la conférence aussi félicité le mouvement scolaire pour son initiative et les élèves pour leur assiduité.

L’élève Mariam Bandé en classe de Tle A au lycée provincial de Boulsa s’est réjouie des précieux conseils dont elle a bénéficiés pour bien se préparer à son examen de Baccalauréat.

