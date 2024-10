Bientôt des jardins scolaires éducatifs dans la région du Sahel

Dori, (AIB)-L’Association Environnement et Développement Local (EDEL) a organisé, le samedi 12 octobre 2024 à Dori, une conférence publique pour lancer officiellement son programme d’éducation environnementale, en présence d’un parterre d’élèves, d’étudiants, d’acteurs et de partenaires de l’éducation, de membres d’associations et de leaders d’opinion.

Cette activité a été placée sous le thème « Éducation environnementale et participation citoyenne des communautés dans les projets de développement durable de la mine d’Essakane ».

Selon le président de l’association EDEL, M. Ibrahim Maïga, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2024-2025 de sa structure et marque une étape clé dans les efforts régionaux pour intégrer les enjeux environnementaux dans les projets de développement durable.

M. Maïga a ajouté qu’avec le partenariat d’IAMGOLD Essakane SA, son association va réaliser des jardins scolaires qui serviront d’espaces éducatifs où les enfants apprendront l’importance de la préservation de l’environnement tout en acquérant des compétences pratiques en agriculture.

Pour le représentant du Directeur Général d’IAMGOLD Essakane SA, M. Issouf Mohamed Dicko, ce partenariat permettra la mise en œuvre d’activités liées à l’éducation environnementale dans la région du Sahel et apportera des changements positifs et durables aux communautés locales.

Cette initiative contribuera à former des citoyens capables de relever les défis environnementaux avec des solutions endogènes, adaptées, durables et respectueuses de l’équilibre écosystémique, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la région du Sahel, le Lieutenant-Colonel Fabien Rodolphe Sorgho, a salué la mise en œuvre de ce programme dans certaines communes pilotes de la région.

« Nous avons la responsabilité de veiller à ce que les objectifs de cette collaboration soient atteints et que les résultats soient durables pour le développement de notre région », a-t-il confié.

Les directeurs régionaux en charge de l’éducation de base, M. Elhadji Boubacar, et de l’environnement du Sahel, le Lieutenant-Colonel Dramane Fogo, ainsi que le directeur provincial de l’éducation de base de l’Oudalan, M. Ousseini Maïga, le responsable environnement de la mine d’Essakane, M. Steve Somda, et le Pr Alkassoum Maïga, ont animé un panel sur l’éducation environnementale, la participation citoyenne, le développement durable et l’exploitation minière.

