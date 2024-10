Dori/Journées pédagogiques : l’approche par les compétences et le contrôle en cours de formation au centre d’une conférence

Dori, (AIB)-Les enseignants du post-primaire, du secondaire général, et de la formation technique et professionnelle de la province du Séno sont en conclave à Dori, du 14 au 17 octobre 2024, afin de renforcer leurs compétences sur l’approche par les compétences/pédagogie intégratrice (APC/PI) et le contrôle en cours de formation.

Pendant quatre jours, les enseignants du post-primaire et du secondaire général auront droit à des communications sur les concepts de base de l’APC/PI et l’évaluation selon l’APC. Répartis en groupes par discipline, ils vont élaborer des situations d’intégration et des grilles de correction.

Quant aux enseignants de la formation technique et professionnelle, ils réfléchiront sur la démarche du contrôle dans l’apprentissage en cours de formation, l’adaptation de l’évaluation à la diversité des situations de formation, et le rapprochement de l’évaluation de l’acte de formation.

Le directeur provincial des enseignements du post-primaire et du secondaire du Séno, M. Damien Tiendrébéogo, a exprimé aux participants ses sentiments de sincère reconnaissance pour leur participation massive à cette session de formation.

M. Tiendrébéogo a émis le souhait que ces journées pédagogiques apportent un plus dans la pratique pédagogique des participants et surtout qu’elles les motivent davantage à œuvrer pour la réussite des apprenants, en vue de l’avènement d’une éducation plus performante dans la province du Séno.

Agence d’information du Burkina

AMM