Burkina/Loumbila : énorme soutien de l’association Yamlaminim à 72 élèves et étudiants

Ouagadougou, 16 oct. 2024 (AIB)-L’Association Yamlaminim a fait don d’un kit scolaire (scolarité, fournitures, cantine scolaire et vélos) le lundi 30 septembre à Loumbila, à 72 élèves du secondaire issue de cette commune dans la région du Plateau central à la veille de la rentrée pédagogique, a constaté un journaliste de l’AIB.

Ces différents dons ont été attribués aux élèves et étudiants des classes de 6e, de la terminale et de l’Université et évalués à 9 380 000 FCFA, selon le représentant de Yamlaminim au Burkina Faso Hamidou Salambéré, qui a ajouté que la valeur du don chez les universitaire, au nombre de 24, s’élève à 13 080 000FCFA. M. Salamabéré a également fait savoir que sa structure a pris en charge 16 élèves déplacés internes des communes de Comin-Yanga, Dourtenga, Kohogo et Lamiougou dans la province du Koulpélogo, à hauteur de 5 800 000FCFA.

La totalité de l’apport de Yamlaminim pour cette année dans le domaine de l’éducation avoisine la somme de 28 260 000FCFA.

La cérémonie de remise s’est faite en présence des enseignants, des parents d’élèves, d’anciens élèves, des autorités communales et des autorités ministérielles. Des anciens élèves actuellement dans le marché de l’emploi ont profité témoigner des bienfaits de l’aide qu’apporte Yamlaminim depuis 2007 dans la commune de Loumbila. Ils ont également donné des conseils à leurs petits frères pour réussir à l’école, tout comme le donateur.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Loumbila Adama Compaoré qui a présidé la cérémonie a remercié le geste de l’association. « Ce sont des actes à saluer. C’est un accompagnement qui va en droite ligne avec les priorités des autorités locales, même aux plus hautes autorités, vu le contexte que nous vivons actuellement et où les priorités sont accordées sur certaines lignes ».

Pour lui, « cet accompagnement nous permet de combler un vide de l’éducation dans notre commune. Accompagner des élèves jusqu’à la fin de leur cursus c’est vraiment une épine de moins ».

La directrice provinciale des enseignements post-primaire, secondaire de la province de l’Oubritenga Mme Somé Edwige Marie Gilberte a également assisté à cette remise. Elle a exprimé toute sa reconnaissance à Yamlaminim par rapport à cet accompagnement. « C’est vraiment des personnes ressources et je me rends compte que ça n’a pas commencé maintenant. C’est depuis 2007. Je suis plus que satisfaite de ce que j’ai vu et entendu. Cet acte enlève plus qu’une épine ».

Mme Somé a également reconnu que l’association accompagne le ministère dans sa politique éducative. « C’est motiver les enfants à venir à l’école, à aimer l’école en leur donnant des moyens de déplacement. C’est amener les élèves à pouvoir être motivés et venir en toute dignité sans complexe parce que là, ils ont déjà le matériel et voilà que c’est à la veille de la rentrée pédagogique et on ne peut que se réjouir ».

Les parents et autorités ont également plaidé pour que l’association soutienne aussi les élèves de l’école primaire. « La doléance sera transmise aux premiers responsables de Yamlaminim », a répondu Hamidou Salambéré, tout en offrant 24 cartons de craie et 150 cahiers de 300 pages à la Circonscription d’éducation de base de Loumbila.

L’année passée, selon Hamidou Salambéré l’association a également aidé le lycée départemental de Loumbila à installer une bibliothèque à hauteur 5 000 000 FCFA et un bassin de 15 mètres cube pour un coût de 1 500 000FCFA.

De 2007 à 2024 que Yamlaminim intervient dans le domaine de l’éducation au Burkina Faso, c’est 480 élèves qui ont bénéficié de son soutien.

Agence d’information du Burkina

as/ata