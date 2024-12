Burkina/Banwa-Anniversaire-Reconquête-Don

Banwa : La cellule de veille citoyenne fait un don de savon liquide et d’eau de javel aux maternités

Solenzo,31 Déc. (AIB)- La cellule de la veille citoyenne de Solenzo a fait un don de détergents composé de savons liquides et de bidons d’eau de javel aux maternités des deux Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de la ville et du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), ce mardi matin.

L’an deux du discours du président du Faso à Solenzo a été célébré par la veille citoyenne de façon sobre par un don pour aider les femmes enceintes et les agents de la maternité dans le nettoyage des locaux.

« Aider l’hôpital, c’est faire du bien pour soi-même car l’hôpital est là pour tout le monde », s’est réjoui le président du COGES du CSPS urbain 1 de Solenzo, Abdou Drabo.

Le médecin chef du district sanitaire de Solenzo, Yelkouni Kouka, a salué ce geste et a invité d’autres personnes à emboîter les mêmes pas pour le bonheur de la population.

« On envisage d’autres actions en 2025 pour les personnes vulnérables, les forces combattantes mais pour l’instant, on a donné ce qu’on pouvait avoir », a indiqué le président de la coordination de la veille citoyenne des Banwa, Rodrigue Coulibaly.

« Je profite souhaiter une bonne et heureuse année à tous les burkinabè et que l’année 2025 soit la fin du terrorisme au Burkina Faso », a-t-il souhaité.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata