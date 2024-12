SPORT-BFA-MINISTERE-CASEM

Burkina/Casem : le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi invite à rationaliser les ressources financières

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB) – Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a invité lundi à Ouagadougou au cours de son second Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM), ses différents services à rationaliser les ressources financières du département afin de renforcer la résilience des populations, a constaté l’AIB.

C’est sous le thème « promotion des sports, de l’autonomisation des jeunes et de l’emploi dans un contexte de rationalisation de ressources financières » que ce 2e CASEM du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a été tenu. Ce thème s’explique par « la volonté des autorités du ministère d’échanger davantage sur la nécessité de prioriser les actions impactantes dans un contexte de rationalisation de ressources financières en vue de renforcer la résilience des populations.

L’objectif de ce CASEM est d’examiner et d’adopter le plan d’action triennal 2025-2027 et le plan de travail annuel 2025 du ministère.

Pour le directeur de cabinet du ministère, Evariste Dabiré qui a ouvert les travaux, « le thème interpelle. Comment avoir des résultats impactants avec le peu de ressources que nous avons ».

Après avoir fait le bilan des activités réalisés et les résultats engrangés, le ministre en charges des sports Roland Somda a fait savoir que « les résultats déjà atteints nous permettront de nous projeter vers l’avenir. C’est pourquoi en 2025, nous visons des résultats plus ambitieux, avec des projections de 310 sportifs médaillés aux compétitions internationales et la mobilisation d’environ 3 000 000 de participants aux activités sportives et de loisirs. En matière d’emploi, nous prévoyons le financement de 6 050 projets et l’accompagnement de 35 400 jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle ».

Le ministre Somda a insisté qu’ « il est impératif que nous agissions avec détermination et rigueur. Nous devons être les architectes d’un avenir prometteur pour notre jeunesse. La tâche qui nous attend n’est pas mince. Elle exige des sacrifices et un engagement indéfectible, en ligne avec les orientations de notre Chef de l’Etat, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE ».

Agence d’information du Burkina

as/ata