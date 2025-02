Bam : Une guérisseuse poursuivie pour avoir accusé des vieilles femmes de pratiquer la sorcellerie

Kongoussi, 6 février 2025 (AIB) – Le Procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kongoussi, Mamoudou Moïse Forogo, a requis hier mercredi, une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme, et une amende de 500 mille francs CFA contre une guérisseuse du village de Boalin (à 5 km à l’ouest de Kongoussi), couramment appelée “Hadja de Boalin”, pour avoir accusé des femmes du troisième âge du village de pratique de sorcellerie. Un journaliste de l’AIB a assisté à ce procès public qui a duré environ quatre heures.

Hadja de Boalin, une femme de 23 ans prénommée F.N à l’état civil, a comparu en flagrant délit le mercredi 5 février 2025 au Tribunal de grande instance de Kongoussi avec E.O et G.O, deux autres co-prévenus.

Selon le Procureur du Faso, Mamoudou Moïse Forogo, les faits remontent à début janvier 2025, lorsque son parquet a été saisi par une plainte d’une dame âgée de plus de 60 ans suite à une accusation de sorcellerie.

Une enquête a été diligentée par une sous-unité de la police judiciaire. Alors que cette enquête était en cours, d’autres plaintes similaires ont été déposées contre la même personne, ce qui a conduit à l’interpellation de F.N et de ses deux présumés complices.

À la barre, F.N a partiellement reconnu les faits. Elle a déclaré avoir reçu un don de Dieu lui permettant de guérir et de prédire, mais a nié avoir accusé la dame Z. de sorcellerie, affirmant que ce sont les enfants du village qui avaient fait cette accusation.

E.O a expliqué avoir consulté la guérisseuse pour la maladie de son fils. « Elle m’a dit que si la dame Z. dormait dans le village cette nuit-là, mon fils mourrait. De retour chez moi, les gens se sont mobilisés pour déloger la dame Z. », a-t-il déclaré en demandant pardon.

Quant à G.O, il a rapporté que, suite au décès de son fils dans un éboulement sur un site d’orpaillage, la guérisseuse lui avait dit qu’une sorcière était à l’origine du drame. Là aussi, les villageois s’étaient mobilisés pour chasser une femme.

Le Procureur a présenté deux audios viraux dans lesquels F.N décrivait les pratiques de prétendues “sorcières”.

« Tu n’es jamais allée à la Mecque et tu te fais appeler Hadja. En seulement trois mois de pratique, tu as failli détruire tout un village qui vivait en parfaite symbiose depuis des décennies. Toi-même tu es malade, tu es allée te soigner chez un guérisseur et tu reviens prétendre avoir un pouvoir divin. Tu as toujours besoin de soins », a-t-il fustigé.

Quatre victimes ont ensuite témoigné. L’une d’elles a raconté : « Je suis rentrée des funérailles de mon village natal et, le lendemain, je suis allée m’occuper de mes porcs. À mon retour, un de mes fils m’a interceptée en larmes pour me dire que des gens étaient venus pour me chasser parce qu’Hadja avait dit que j’étais une sorcière. Je n’ai même pas pu récupérer mes affaires. J’ai rejoint mon village natal et ils ont vidé toute ma maison, jetant mes affaires dehors. Jusqu’à présent, je suis toujours chez mes parents. »

Le Procureur a demandé au tribunal de déclarer les trois prévenus coupables des faits conformément aux dispositions des articles 514-1, 514-2 et 514-3 du code pénal.

Il a requis une peine de 24 mois de prison, dont 12 mois ferme, et une amende de 500 000 francs CFA pour la guérisseuse, 24 mois de prison, dont un mois ferme, et une amende avec sursis pour G.O, ainsi que 12 mois assortis de sursis pour E.O.

Il a également demandé le retrait de l’autorisation de prière délivrée à la guérisseuse par la mairie de Kongoussi. Les victimes ont réclamé une réparation de 711 000 francs CFA pour leurs préjudices.

Le tribunal a mis le dossier en délibéré au 19 février 2025. En rappel, plusieurs voix s’élèvent à Kongoussi depuis décembre 2024 pour interpeller les autorités sur la prolifération des guérisseuses dites “Hadja” dans la ville.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata