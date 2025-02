BOXE-BFA-SPORT-GALA-INTERNATIONAL

Boxe/Napaongo # Moreno: » je suis en mission et je suis suffisamment prêt » selon Napaongo

Ouagadougou, 6 jan. 2025 (AIB)-Le boxeur burkinabè Mathias Napaongo a déclaré jeudi lors de la pesée des combattants à Ouagadougou, qu’il est en mission et est suffisamment prêt à affronter l’Anglo-Nicaraguayen Jorge Moreno demain (palais des sports de Ouaga 2000) pour le combat international « Fight for peace ».

« C’est un grand challenge pour moi. Je suis en mission et je peux rassurer les gens qu’on est suffisamment prêt », a déclaré Mathias Napaongo à l’issue de la pesée des boxeurs.

Il a promis demain montrer ce qu’il sait faire sur le ring.

« On ne cherche pas forcément un KO lors d’un combat de boxe au risque d’être soi-même KO, mais le KO peut venir après dans le combat », a-t-il précisé.

Pour l’adversaire de Napaongo, Jorge Moreno, « demain on va avoir un bon combat. Je suis venu avec le drapeau nicaraguayen et je vais faire un KO ».

Ce combat international tant attendu est dans la catégorie des supers légers (63,5kg). Cinq autres combats internationaux en levée de rideaux sont prévus avant le combat officiel. Rendez-vous est donc pris pour 19h au palais des sports de Ouaga 2000.

Agence d’information du Burkina

