Bam/Education : Le Lycée provincial bénéficie de plus de 600 oeuvres litteraires de la promotion 1987

Kongoussi, 1 mars 2025 (AIB)-Les anciens élèves de la promotion 1987 ont offert vendredi, plus de 600 oeuvres littéraires africaines au lycée provincial de Kongoussi afin de renforcer les connaissances de leurs cadets, a constaté l’AIB.

Ce sont plus de 600 romans africains que le représentant de la promotion 1987, Ousseni Ouédraogo a remis, le 28 février 2025, à l’administration pour enrichir la bibliothèque scolaire du lycée provincial de Kongoussi.

Selon monsieur Ouédraogo, l’idée d’offrir des romans au lycée est née suite à la volonté des anciens élèves de contribuer à la formation de leurs jeunes frères.

« Étant donné que nous sommes tous passés par là, nous avons estimé que ce que nous pouvons donner à nos petits frères, des livres pour les inciter à la lecture », a-t-il expliqué.

Le directeur régional de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Centre-Nord, Guingri Kaboré représentant son ministre a félicité la promotion 1987 du lycée pour cette initiative. Il a invité le personnel et les élèves du lycée a en faire bon usage et que ce don serve à plusieurs promotions.

Le parrain de la cérémonie André Joseph Ouédraogo, par ailleurs ancien ministre en charge de l’Education nationale a également salué l’initiative de ses anciens élèves. « Sans romans, sans littérature, il est difficile de faire un bon cursus scolaire. Pour être complet dans la formation, il faut lire parce que la lecture est irremplaçable», a indiqué l’ancien ministre.

Il a aussi exhorté les parents d’élèves à suivre les études de leurs progénitures.

Quant aux bénéficiaires, ils ont par l’entremise du délégué général des élèves, Essaïe Ouédraogo apprécié l’action de leurs aînés et se sont engagés à être des modèles pour le pays.

Agence d’information du Burkina

A.R/zo/ata