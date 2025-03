BURKINA-KOURITTENGA-ADMINISTRATION

Kourittenga/Montée des couleurs : Le Tribunal de grande instance de accueille la cérémonie pour la première fois

Koupéla, 04 mars 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a présidé, le mardi 04 mars 2025, la traditionnelle montée des couleurs, tenue pour la première fois au Tribunal de grande instance (TGI) de Koupéla. C’était en présence du procureur général près la Cour d’appel de Fada N’Gourma, Barnabé Compaoré, des corps constitués, des autorités religieuses et coutumières ainsi que des organisations de la société civile.

Le président du Tribunal de grande instance de Koupéla, Hamado Kiendrebeogo, s’est réjoui du choix porté sur leur institution pour accueillir cette montée des couleurs.

« C’est un honneur pour nous de vous recevoir ici ce matin, car il s’agit d’un moment historique. Nous remercions tous ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent dans l’œuvre de justice, en particulier le Haut-commissaire de la province », a-t-il déclaré.

Selon le Haut-commissaire, Moctar Ilboudo, a souligné l’importance de cet événement dans un cadre judiciaire, mettant en avant le rôle fondamental de la justice dans la stabilité sociale.

« L’immersion au sein du palais de justice nous permet de reconnaître le rôle essentiel que joue la justice dans le fonctionnement harmonieux de notre société. Trop souvent perçue comme une institution lointaine, la justice est en réalité le véritable pilier de la cohésion sociale, garant de nos droits et libertés », a-t-il affirmé.

Moctar Ilboudo, a rappelé certains mots d’ordre du gouvernement, notamment en ce qui concerne le contrôle des agents publics.

« Dans le cadre de la réforme visant à dynamiser la gestion des ressources humaines, notre gouvernement a instauré, à compter du 1ᵉʳ mars 2025, un contrôle systématique de la présence des agents de l’État. J’invite donc les directeurs et chefs de service à mettre en place ce dispositif dans leurs structures respectives », a-t-il ajouté.

Le procureur général près la Cour d’appel de Fada N’Gourma, Barnabé Compaoré, a insisté sur la symbolique de la montée des couleurs.

« La montée des couleurs est un moment fort de cohésion sociale. Lorsque nous nous tenons face à notre étendard, c’est comme un fils qui revient auprès de ses parents après une longue absence. Il écoute les conseils, tire les leçons nécessaires et repart avec courage pour poursuivre le combat », a-t-il déclaré.

En marge de la cérémonie, Barnabé Compaoré a également soulevé certaines difficultés auxquelles fait face le Tribunal de Grande Instance de Koupéla.

« Ce bâtiment, construit en 2015, est aujourd’hui inadapté à la capacité d’accueil du personnel. Certains juges doivent partager un même bureau, ce qui compromet la confidentialité indispensable à l’exercice de la justice. De plus, le bâtiment est devenu vétuste et ne répond plus aux exigences actuelles », a-t-il ajouté.

Pour le procureur général, il est impératif de saisir les autorités compétentes et mettre en œuvre les démarches possibles afin d’améliorer leurs conditions de travail.

